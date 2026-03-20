U najnovijim sukobima, AI sistemi se koriste za analizu ogromnih količina podataka i donošenje odluka u rekordnom roku, čime se dramatično skraćuje vreme između identifikacije mete i samog napada.

Prema dostupnim podacima, američka vojska koristila je napredne modele poput Claude kako bi ubrzala takozvani „kill chain“ – proces koji je ranije trajao danima, a sada se svodi na minute ili sekunde. Ova tehnologija omogućava izvođenje velikog broja preciznih udara u kratkom vremenu, ali istovremeno otvara i ozbiljna pitanja o ulozi čoveka u donošenju ključnih odluka.

AI skraćuje vreme odlučivanja

Jedan od ključnih pojmova u modernom ratovanju postaje „kompresija odluka“ – fenomen u kojem veštačka inteligencija drastično smanjuje vreme potrebno za planiranje složenih operacija. Sistemi koje razvijaju kompanije poput Palantir analiziraju podatke iz dronova, komunikacija i obaveštajnih izvora, zatim predlažu mete i čak preporučuju vrstu naoružanja.

Ovakav pristup omogućava vojnim strukturama da istovremeno sprovode više udara i paralelno neutrališu ključne ciljeve, što je ranije zahtevalo višednevnu koordinaciju.

Rizik: čovek u senci algoritma

Iako AI povećava efikasnost, stručnjaci upozoravaju na opasnost da ljudi postanu samo formalni „potpisnici“ odluka koje donose mašine. Fenomen poznat kao „kognitivno rasterećenje“ znači da se odgovornost i razmišljanje o posledicama delimično prepuštaju algoritmima.

To može dovesti do situacija u kojima se odluke o napadima donose prebrzo, sa manje prostora za ljudsku procenu i etičko razmatranje, što dodatno komplikuje poštovanje međunarodnog prava.

Globalna trka u vojnoj AI tehnologiji

Razvoj AI u vojne svrhe postaje nova arena globalne konkurencije. Dok Sjedinjene Države i Kina prednjače, druge zemlje pokušavaju da sustignu njihov tehnološki napredak. Anthropic i OpenAI već su uključeni u razvoj sistema koji mogu imati vojnu primenu, što dodatno ubrzava ovu trku.

Istovremeno, međunarodne organizacije poput Ujedinjene nacije upozoravaju na posledice, posebno nakon incidenata u kojima su stradali civili. Kako tehnologija napreduje, postaje jasno da budućnost ratovanja neće zavisiti samo od oružja – već od toga ko ima napredniji i brži algoritam.

Reakcije oko upotrebe AI u ratu jake su i u javnosti. Više od 1,5 miliona korisnika navodno je napustilo ChatGPT zbog kontroverzi oko saradnje OpenAI sa američkom vojskom.

