Ove aplikacije se reklamiraju kao savršeni partneri, spremni da vas saslušaju u svakoj situaciji, da vas uteše kada je potrebno ili da vam ulepšaju dan šaljivim komentarima i porukama.

Korisnici se često toliko vežu za svoje digitalne pratioce da ih tretiraju kao stvarne osobe. Baš tada, dok se sve čini bezopasno i zabavno, iza šarmantnog interfejsa krije se ozbiljan problem.

Aplikacije koje imaju kritične rupe

Prema analizi bezbednosne kompanije Oversecured, najmanje sedamnaest najpopularnijih Android aplikacija ovog tipa ima kritične rupe u sistemu koje mogu omogućiti hakerima pristup privatnim podacima korisnika.

Zajedno su ove aplikacije preuzete više od 150 miliona puta, što znači da ogromna količina ličnih informacija korisnika može biti u opasnosti. Stručnjaci upozoravaju da aplikacije često čuvaju razgovore na serverima koji nisu dovoljno zaštićeni, a u nekim slučajevima istraživači su otkrili da su pristupni tokeni hardkodirani u samom kodu, što hakerima praktično otvara vrata u privatni svet korisnika.

Svaki detalj može biti zloupotrebljen

Ljudi svojim digitalnim partnerima otkrivaju najintimnije detalje, pričaju o osećanjima, strahovima, frustracijama, a ponekad i o seksualnim fantazijama. Uverenje da razgovaraju sa pouzdanim prijateljem čini podatke koje dele posebno osetljivim. Iako aplikacija izgleda kao igra ili zabava, svaka poruka, svaka fotografija i svaki detalj koji korisnik otkrije može biti presretnut ili zloupotrebljen.

Problem je i što ljudi postaju emotivno vezani za entitete koji nemaju svest, ali deluju ljudski, a fakat je da što više poverenja polažemo u ove aplikacije, to je veća verovatnoća da će naši podaci završiti u pogrešnim rukama.

Regulatori još nisu uspeli da postave jasna pravila za digitalne partnere

Aplikacije koje obećavaju zabavu i emocionalnu podršku često funkcionišu bez nadzora, bez obavezne enkripcije i bez transparentnosti u vezi sa time gde i kako se podaci čuvaju. Korisnici retko kada znaju koliko informacija zapravo otkrivaju, i koliko lako neko može da pristupi tim podacima.

I dok stručnjaci upozoravaju na rizike, milioni korisnika i dalje uživaju u razgovorima sa svojim AI partnerima. Neki tvrde da su im „AI devojke“ ili „AI momci“ najbolji prijatelji koje imaju, dok drugi priznaju da im digitalni partneri pomažu da se nose sa dosadom, usamljenošću ili stresom. Ali u svemu tome krije se opasnost jer šarmantni virtuelni partneri mogu postati nepredvidiva digitalna bomba koja nosi privatne podatke korisnika direktno u ruke napadača.

