Sve više korisnika koristi ChatGPT i generativnu veštačku inteligenciju za deljenje ličnih misli, osećanja i svakodnevnih dilema. Iako AI nije zamena za profesionalnu terapiju, mnogi ga doživljavaju kao sagovornika kod koga mogu „razmišljati naglas“ i ventilirati emocije.

OpenAI-jevi podaci pokazuju da kategorija „izražavanje“ čini značajan deo interakcija, što ukazuje na sve veću ulogu AI u emocionalnoj podršci i samospoznaji korisnika.

Mladi korisnici prednjače u deljenju

Korisnici uzrasta od 18 do 34 godine najčešće koriste ChatGPT za simulaciju terapijskih razgovora, samopomoć i vežbanje komunikacije u stresnim situacijama. Na forumima poput Reddita opisuju kako sa četbotom dele i svakodnevne odluke i šale, što može izazvati emocionalnu vezanost.

Ova dinamika pokazuje kako AI postaje neformalni alat za mentalno zdravlje, ali i potencijalni izvor zavisnosti od tehnologije.

Privatnost i potencijalni rizici

Podrazumevana podešavanja omogućavaju OpenAI-ju da koristi korisničke unose za unapređenje modela, što znači da lične priče mogu postati deo budućih odgovora sistema. Čak i kada se isključi ova opcija, agregirani podaci se mogu pojaviti u javnim izveštajima poput OpenAI Signals.

Stručnjaci upozoravaju da deljenje osetljivih informacija sa četbotovima nije bez rizika, posebno zbog funkcija memorije koje prave profile korisnika kroz više sesija.

OpenAI Signals i javni uvidi

Signals pruža javno dostupne trendove zasnovane na korisničkim podacima, uključujući upotrebu van poslovnog konteksta i razlike među starosnim grupama. Iako su podaci anonimizovani, oni otkrivaju obrasce ponašanja i naglašavaju koliko AI modeli zavise od ličnih informacija.

Ova transparentnost otvara diskusiju o balansu između korisničkog iskustva i zaštite privatnosti, posebno kada AI postaje sredstvo za emocionalnu podršku.

Saveti za bezbednu upotrebu

Iako ChatGPT može biti koristan za svakodnevna pitanja i samospoznaju, stručnjaci naglašavaju da za medicinske ili terapijske savete korisnici treba da se obraćaju kvalifikovanim profesionalcima. Preporučuje se provera podešavanja naloga, isključivanje opcije za treniranje modela na ličnim podacima i pažljivo deljenje informacija.

Na ovaj način korisnici mogu iskoristiti prednosti AI, a istovremeno smanjiti rizik od curenja ličnih podataka i neželjenog deljenja privatnih priča.

