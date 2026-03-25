Rezultat? Prodao je kuću za skoro milion dolara i zaradio čak 100.000 više nego što su mu stručnjaci savetovali.

Sve je počelo sasvim slučajno, tokom duge vožnje. Par je iz radoznalosti počeo da postavlja pitanja ChatGPT-u o prodaji nekretnine. Ono što je krenulo kao zabava ubrzo se pretvorilo u ozbiljnu strategiju. Umesto konsultacija sa agentima, odlučili su da slušaju AI - i ispostavilo se da je to bila odluka koja im je promenila finansijsku sliku.

AI kao lični agent za nekretnine

Robert Levin i njegova supruga koristili su ChatGPT kao glavnog savetnika kroz ceo proces. Postavljali su pitanja o cenama, tržištu i vremenskom okviru, a odgovori su im pomogli da donesu ključne odluke.

Za razliku od agenata koji nisu bili sigurni u procenu vrednosti kuće, AI im je dao jasniji pravac. Upravo to poverenje bilo je presudno da se odluče za višu cenu.

Cena koja je iznenadila tržište

Najveći rizik bio je postavljanje cene čak 100.000 dolara iznad preporuke stručnjaka. Ipak, kuća je na kraju prodata za 954.800 dolara, što je jedna od najviših cena po kvadratu u tom području.

Zanimljivo je da nekretnina nije imala posebne prednosti - nije bila najmodernija, niti na najboljoj lokaciji. Upravo zato ovaj rezultat dodatno iznenađuje.

AI vodio svaki detalj prodaje

ChatGPT nije pomogao samo oko cene. Davao je konkretne savete kako da se kuća pripremi za prodaju, uključujući i to koje zidove treba okrečiti i kako da prostor izgleda privlačnije kupcima.

Takođe je pomogao u organizaciji razgledanja. Levin je na kraju ugostio 15 potencijalnih kupaca, a čak trećina njih dala je ponudu.

Da li AI menja pravila igre

Ovaj slučaj pokazuje da veštačka inteligencija više nije samo alat za jednostavne zadatke. Sve više ljudi je koristi za ozbiljne finansijske odluke, pa čak i za poslove koje su ranije radili stručnjaci.

Iako Levin ima iskustva u radu sa AI, tvrdi da je proces dovoljno jednostavan za svakoga. Kako kaže, to nije programiranje - već običan razgovor koji svako može da vodi.

Ova priča otvara pitanje koliko će AI promeniti tržište nekretnina i da li će u budućnosti zameniti tradicionalne agente. Jedno je sigurno - oni koji ga koriste na pravi način već sada imaju ozbiljnu prednost.

