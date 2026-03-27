Planovi za lansiranje erotskog četbota iz kompanije OpenAI stavljeni su na neodređenu pauzu, nakon što su se unutar firme pojavile ozbiljne dileme. Zabrinutost zaposlenih i investitora usmerena je pre svega na moguće društvene posledice koje bi ovakav proizvod mogao da izazove.

Umesto brzog izlaska na tržište, kompanija je odlučila da napravi korak unazad i dodatno preispita pravac razvoja. Ova odluka pokazuje da se, uprkos tehnološkom napretku, granice upotrebe veštačke inteligencije i dalje pažljivo definišu.

Rizici koji prevazilaze tehnologiju

Jedan od ključnih razloga za odlaganje jeste strah od stvaranja preterano bliskih emocionalnih odnosa između korisnika i AI-a. Interni izvori ukazuju da bi ovakva interakcija mogla imati nepredvidive psihološke posledice.

Pored toga, dodatni problem predstavlja mogućnost da bi mlađi korisnici mogli doći u kontakt sa neprimerenim sadržajem. Takav scenario nosi ne samo etičke, već i ozbiljne pravne i reputacione rizike za kompaniju.

Granice eksplicitnog sadržaja i dalje nejasne

Razvoj AI modela koji bi mogao da obrađuje eksplicitne teme pokazao se znatno komplikovanijim nego što se očekivalo. Poseban izazov predstavlja filtriranje nezakonitog sadržaja uz istovremeno očuvanje funkcionalnosti sistema.

Iako OpenAI radi na treniranju modela da prepoznaje problematične situacije, precizno razgraničenje između dozvoljenog i nedozvoljenog i dalje nije u potpunosti rešeno. Upravo ta neizvesnost dodatno usporava ceo projekat.

Provera uzrasta kao slaba tačka sistema

Planirani mehanizam za proveru godina korisnika trebalo je da bude ključna zaštitna mera. Ipak, postojeća tehnologija beleži značajan procenat grešaka, što otvara prostor za zloupotrebe.

Sa stopom nepouzdanosti većom od deset procenata, rizik da maloletnici pristupe ovakvom sadržaju ostaje visok. To je još jedan od razloga zbog kojih kompanija ne želi da žuri sa lansiranjem.

Fokus na ključne proizvode i nove prioritete

U međuvremenu, OpenAI se okreće razvoju osnovnih rešenja i objedinjavanju svojih glavnih alata u jedinstvenu platformu. Fokus je sada na unapređenju funkcionalnosti koje imaju širu i sigurniju primenu.

Projekti koji nisu deo glavne strategije, uključujući i Sora, već su stavljeni po strani. Erotski četbot se tako pridružuje listi ideja koje će sačekati povoljniji trenutak za eventualni povratak.

