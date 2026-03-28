Do pre samo nekoliko dana prelazak sa jednog AI asistenta na drugi je značio početi sve ispočetka. Ako ste proveli nedelje gradeći svoje razgovore, beleške ili personalizovane odgovore u jednom alatu, prelazak na drugi značio je da ostavljate sve to iza sebe.

Ali sada se to menja. Google je predstavio potpuno novu „Import Memory i Import Chat History“ funkciju koja vam omogućava da jednostavno ubacite svoju istoriju razgovora iz ChatGPT‑a, Claude‑a ili drugih AI chatbotova direktno u Geminija, bez gubitka podataka i sećanja.

Nešto kao AI teleportacija

Zvuči kao „AI teleportacija“ jer umesto da morate da objašnjavate sve iznova, novi AI alat vam omogućava da prenesete svoje lične podatke i kontekst dosadašnjih razgovora i nastavite baš tamo gde ste stali, ali sa potpuno novim AI sistemom.

Google ovim praktično uklanja glavni razlog zbog kojeg su mnogi ljudi ostajali „zaglavljeni“ sa svojim trenutnim AI‑jem: strah da bi prelaskom izgubili sve ono što su već naučili ili rekli svom botu. Sada isti razgovor koji ste imali sa ChatGPT‑em može da se pojavi u Geminiju i da nastavi da radi za vas, bez brige da nešto morate da počnete ispočetka.

Dve glavne funkcije

Ovaj sistem se sastoji od dve glavne funkcije: jedna koja prenosi takozvana sećanja, odnosno personalizovane podatke i preferencije koje je AI naučio o vama i druga, koja omogućava da se izveze kompletna istorija razgovora iz rivalnih alata kao što su ChatGPT i Claude i da se uveze direktno u Gemini.

Novi „switching tools“ su dizajnirani tako da čine prelazak između AI chatbotova mnogo lakšim i praktičnijim. Korisnici mogu da naprave zip fajl sa čitavom istorijom razgovora i podešavanjima iz drugog četa i da ga zatim uploaduju u Gemini, što znači da ne moraju da počinju iznova sa novim AI‑jem.

Mnogi zabrinuti zbog bezbednosti podataka

S druge strane, konkurencija sada ima razlog da se pomalo zabrine. ChatGPT ima ogroman broj korisnika i često je bio prvi izbor zbog jednostavnosti, pametnih odgovora i personalizovanih interakcija. Ali sada, kad Gemini može da „uvozi“ dosadašnje razgovore i automatski zna tvoje preference, Google se pozicionira kao AI koji pravi prelazak sa jednog sistema na drugi bez ikakvih prepreka, praktično menjajući pravila igre u AI trci.

Naravno, ništa od toga nije bez kontroverzi. Dok jedni hvale ovaj potez kao logičan razvoj AI interakcija, drugi se pitaju šta se dešava sa privatnošću i podacima jer preneti sva svoja sećanja iz jednog sistema u drugi znači da jedna ogromna tehnološka kompanija može dobiti još više informacija o vama.

