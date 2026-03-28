Zbog ovoga će mnogi prestati da koriste ChatGPT: Uvodi se nova funkcija!
Do pre samo nekoliko dana prelazak sa jednog AI asistenta na drugi je značio početi sve ispočetka. Ako ste proveli nedelje gradeći svoje razgovore, beleške ili personalizovane odgovore u jednom alatu, prelazak na drugi značio je da ostavljate sve to iza sebe.
Ali sada se to menja. Google je predstavio potpuno novu „Import Memory i Import Chat History“ funkciju koja vam omogućava da jednostavno ubacite svoju istoriju razgovora iz ChatGPT‑a, Claude‑a ili drugih AI chatbotova direktno u Geminija, bez gubitka podataka i sećanja.
Nešto kao AI teleportacija
Zvuči kao „AI teleportacija“ jer umesto da morate da objašnjavate sve iznova, novi AI alat vam omogućava da prenesete svoje lične podatke i kontekst dosadašnjih razgovora i nastavite baš tamo gde ste stali, ali sa potpuno novim AI sistemom.
Google ovim praktično uklanja glavni razlog zbog kojeg su mnogi ljudi ostajali „zaglavljeni“ sa svojim trenutnim AI‑jem: strah da bi prelaskom izgubili sve ono što su već naučili ili rekli svom botu. Sada isti razgovor koji ste imali sa ChatGPT‑em može da se pojavi u Geminiju i da nastavi da radi za vas, bez brige da nešto morate da počnete ispočetka.
Dve glavne funkcije
Ovaj sistem se sastoji od dve glavne funkcije: jedna koja prenosi takozvana sećanja, odnosno personalizovane podatke i preferencije koje je AI naučio o vama i druga, koja omogućava da se izveze kompletna istorija razgovora iz rivalnih alata kao što su ChatGPT i Claude i da se uveze direktno u Gemini.
Novi „switching tools“ su dizajnirani tako da čine prelazak između AI chatbotova mnogo lakšim i praktičnijim. Korisnici mogu da naprave zip fajl sa čitavom istorijom razgovora i podešavanjima iz drugog četa i da ga zatim uploaduju u Gemini, što znači da ne moraju da počinju iznova sa novim AI‑jem.
Mnogi zabrinuti zbog bezbednosti podataka
S druge strane, konkurencija sada ima razlog da se pomalo zabrine. ChatGPT ima ogroman broj korisnika i često je bio prvi izbor zbog jednostavnosti, pametnih odgovora i personalizovanih interakcija. Ali sada, kad Gemini može da „uvozi“ dosadašnje razgovore i automatski zna tvoje preference, Google se pozicionira kao AI koji pravi prelazak sa jednog sistema na drugi bez ikakvih prepreka, praktično menjajući pravila igre u AI trci.
Naravno, ništa od toga nije bez kontroverzi. Dok jedni hvale ovaj potez kao logičan razvoj AI interakcija, drugi se pitaju šta se dešava sa privatnošću i podacima jer preneti sva svoja sećanja iz jednog sistema u drugi znači da jedna ogromna tehnološka kompanija može dobiti još više informacija o vama.
