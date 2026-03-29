Za razliku od klasičnih društvenih mreža, Bluesky nije zamišljen kao još jedan Instagram ili Twitter, već kao platforma koja pokušava da vrati kontrolu korisnicima. Ideja je da ne postoji jedan centralni algoritam koji odlučuje šta ćete videti, nego da svaki korisnik može sam da bira način na koji mu se prikazuje sadržaj. Upravo zbog toga je nova AI aplikacija pod imanom Attie privukla toliku pažnju jer se savršeno uklapa u filozofiju te mreže.

Za one manje upućene, Bluesky društvena mreža nastala je kao projekat bivšeg Twitter tima, sa ciljem da napravi otvoreniju verziju društvenih mreža. Umesto da sve kontroliše jedna kompanija, Bluesky koristi sistem koji omogućava različite načine prikazivanja sadržaja, različite algoritme i veću slobodu za korisnike. Upravo zato mnogi stručnjaci smatraju da bi ova platforma mogla da postane jedna od najvažnijih društvenih mreža u narednim godinama.

Attie menja način na koji ljudi koriste društvene mreže

Nova AI aplikacija koja se pojavila sada ide korak dalje, pa umesto da birate koga pratite ili šta lajkujete, dovoljno je da napišete kakav sadržaj želite i veštačka inteligencija vam sama napravi potpuno personalizovan feed. Zbog toga se vest o njoj proširila ogromnom brzinom i već se govori da bi upravo ovakav način korišćenja društvenih mreža mogao da postane novi veliki trend.

Radi se o potpuno novom konceptu koji nije klasična AI aplikacija za slike ili tekst, već alat koji menja način na koji ljudi koriste društvene mreže. Attie je zamišljen kao posebna aplikacija koja koristi veštačku inteligenciju da napravi potpuno personalizovan feed samo na osnovu jedne rečenice koju korisnik napiše. Drugim rečima, više ne morate da pratite desetine profila ili da se oslanjate na algoritam, dovoljno je da napišete kakav sadržaj želite i AI ga sam pronađe i složi u vaš feed.

Korisnici oduševljeni što konačno mogu da izbegnu reklame

Još jedan razlog zbog kog je aplikacija postala hit za samo nekoliko sati jeste to što se uklapa u trend koji je počeo još prošle godine, kada je Bluesky počeo naglo da raste i postane alternativa platformama poput X-a i Instagrama. Danas ta mreža već ima desetine miliona registrovanih korisnika, a svaka nova funkcija automatski dobije ogromnu pažnju jer se smatra mogućom sledećom velikom društvenom mrežom.

Na Reddit-u i drugim forumima, korisnici su oduševljeni idejom da mogu sami da napišu kakav feed žele i da konačno izbegnu politiku, reklame ili sadržaj koji ih nervira, dok su drugi odmah počeli da upozoravaju da bi ovakav sistem mogao da napravi još veće filter u kojem ljudi vide samo ono sa čim se slažu.

Početak potpuno nove faze interneta

Zanimljivo je i to što Attie ne pravi sadržaj kao većina današnjih AI aplikacija, već menja način na koji se sadržaj prikazuje. To znači da je ovo zapravo prvi ozbiljan pokušaj da AI zameni klasični algoritam društvenih mreža. Umesto da platforma pokušava da vas zadrži što duže na telefonu, sada bi korisnik mogao da napravi feed koji je potpuno prilagođen njemu, bez viralnih objava, bez clickbait-a i bez nametnutih trendova.

Zbog svega toga, mnogi analitičari već pišu da ovo možda nije samo nova aplikacija, nego početak potpuno nove faze interneta u kojoj će svako imati svoj lični AI koji filtrira informacije umesto klasičnog algoritma. Ako se ta ideja zaista primi, ovo bi moglo da bude jedna od najvećih promena na društvenim mrežama još od pojave TikTok-ovog algoritma.

