Dva robota za dostavu u Čikagu razbila su staklo na autobuskim stajalištima u razmaku od nekoliko dana, izazivajući zabrinutost kod lokalnih stanovnika. Poslednji incident uključuje robota kompanije Koko, koji je stajao u neredu od staklenih krhotina, dok su prolaznici čistili trotoar.

Snimci sa lica mesta postali su viralni, a mnogi se pitaju da li je u pitanju čudna koincidencija ili problemi sa kontrolom ovih autonomnih mašina.

Kako se dogodio sudar

Incident se odigrao kada je robot Koko, vođen sistemima veštačke inteligencije, udario u stakleni panel autobuske nadstrešnice, razlivši komade stakla po trotoaru. Prethodno je sličan događaj zabeležio i robot kompanije Serv robotiks, što ukazuje da problem nije izolovan.

Oba robota koriste maksimalnu brzinu od oko 8 km/h, ali uprkos tome, ovakvi sudari pokazuju koliko su krhke staklene konstrukcije ranjive pred autonomnim mašinama sa AI sistemima.

Kompanije reagovale i pokrenule istrage

Karl Hansen, šef odseka za bezbednost i odnose sa vladom u kompaniji Koko, izjavio je da je ovo prvi takav incident i da kompanija pokreće istragu. Sličnu reakciju dala je i kompanija Serv, naglašavajući da razmatraju poboljšanja u radu svojih robota.

I Koko i Serv izbegavaju da spekulišu o uzrocima sudara, kao i o tome zašto se gotovo identična situacija dogodila sa različitim kompanijama.

Kontroverze oko robota u Čikagu

Roboti su od svog lansiranja izazvali brojne kontroverze: Koko je svoju uslugu pokrenuo 2024. godine, dok je Serv počeo prošlog septembra. Gradski odbornik Danijel La Spata blokirao je proširenje poslovanja obe kompanije u Prvoj gradskoj oblasti, nakon što je istraživanje pokazalo da se više od 80% stanovnika protivi njihovom prisustvu.

Lokalni stanovnici često vide robote kao smetnju, koja ometa kretanje i nadzire javne površine svojim kamerama, što dodatno komplikuje prihvatanje ovih tehnologija.

Foto: serve robotics

Šira debata i bezbednosni izazovi

Slični incidenti širom zemlje pokreću pitanja o bezbednosti i društvenom uticaju robota za dostavu. Prošle godine, muškarac sa invaliditetom objavio je snimak agresivnog ponašanja robota na trotoaru, što je izazvalo raspravu na društvenim mrežama i u nacionalnim medijima.

Ako kompanije žele da pridobiju naklonost javnosti, stručnjaci savetuju da roboti funkcionišu sigurno i predvidivo, kako ne bi nanosili štetu ljudima ili infrastrukturi.

