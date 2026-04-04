Slušaj vest

Korisnik Reddita je u svojoj objavi napisao da sve češće viđa AI-generisane video snimke koji izgledaju nestvarno realno, posebno kratke mini filmove.

"U poslednje vreme viđam masu video snimaka AI generisanih koji izgledaju gotovo fantastično realno. Na primer, AI kreirani mini filmovi koji prikazuju srednji vek. Da li mislite da će AI u budućnosti, možda čak i bliskoj, zameniti igrane filmove? Ja nekako stičem utisak da hoće, da ćemo vrlo brzo gledati AI napravljene filmove, sa radnjom, sa svime kao i igrani filmovi samo bez stvarnih glumaca".

Foto: Shutterstock

Više nismo sigurni šta gledamo

Slične objave su se često pojavljivale na Redditu poslednjih meseci, na primer, jedan korisnik piše da je gledao AI-generisane video snimke koji „izgledaju potpuno stvarno“ i da ga to pomalo plaši jer više nije siguran šta je istina, a šta nije. Upravo takva zapažanja postala su okidač za novu diskusiju o tome da li je moguće da će veštačka inteligencija uskoro zameniti klasične igrane filmove.

Diskusija je počela prilično spontano, ali se brzo pretvorila u ozbiljnu raspravu o tome šta nas čeka u narednim godinama. Korisnik koji je započeo temu napisao je da ima osećaj da će uskoro postojati filmovi napravljeni u potpunosti pomoću AI-ja, ali takve ideje nisu nove na Redditu jer su još ranije korisnici diskutovali o tome da bi reditelji u budućnosti mogli jednostavno da generišu likove i emocije umesto da angažuju glumce.

Foto: Shutterstock

AI bi mogao da promeni način na koji gledamo filmove

Međutim, ono što je sada drugačije jeste brzina razvoja tehnologije imajući u vidu da klipovi koji su pre dve godine delovali očigledno lažno danas su često toliko realistični da ih ljudi na prvi pogled ne mogu razlikovati od pravih snimaka.

Poslednjih nedelja čak su i veliki svetski mediji pisali o projektima poput AI „glumaca“ i o reakcijama pravih glumaca koji strahuju za budućnost profesije. U isto vreme, sve veći broj članaka upozorava da su AI video-snimci postali toliko realistični da se šire društvenim mrežama brže nego ikada ranije, što dodatno pojačava utisak da bi AI mogao da promeni način na koji gledamo filmove.

Foto: Shutterstock

Veliki šok za filmofile

U komentarima na Redditu su se pojavila dva potpuno različita tabora. Jedni su uvereni da će AI vrlo brzo zameniti igrane filmove jer je jeftiniji, brži i može da napravi scene koje bi u stvarnosti bile nemoguće ili preskupe. Drugi tvrde da publika ipak želi prave ljude, prave emocije i prave glumce, i da će AI možda pomoći filmskoj industriji, ali je neće potpuno zameniti.

Bilo kako bilo, zaključak koji se sve više nameće jeste da televizija, kakvu smo do sada poznavali, polako gubi svoju ulogu glavnog mesta za gledanje filmova i serija. Razvoj veštačke inteligencije i digitalnih platformi menja način na koji sadržaj nastaje i stiže do publike, pa ono što smo nekada čekali u TV programu sada može biti napravljeno i gledano bilo kada, često bez ijednog stvarnog glumca. Za mnoge filmofile to predstavlja veliki šok, ne samo zbog tehnologije, već i zbog osećaja da se gubi duša klasičnog filma.

Foto: Printscreen

Drugačiji formati ne moraju da znače i loš kvalitet

Ipak, ova promena ne mora da znači kraj ljubavi prema filmovima, već početak jedne potpuno nove ere. Ljubitelji sedme umetnosti možda će morati da se naviknu na drugačije formate, ali potreba za dobrom pričom, emocijom i kvalitetnom režijom neće nestati. Pitanje više nije da li će se filmovi promeniti, već koliko brzo ćemo prihvatiti svet u kome se možda više neće gledati na televiziji, već svuda oko nas.

„Super, znači uskoro ćemo gledati ‘filmove’ koje je napravio algoritam, sa likovima koji nikad nisu postojali i emocijama koje niko nije stvarno osetio. Sve savršeno izgleda, sve je tehnički bez greške, a opet prazno. Kao da jedeš plastiku koja izgleda kao torta. Ako je ovo budućnost, onda film polako umire, samo još niko nije ugasio svetlo u bioskopu", komentarisao je jedan korisnik na Redditu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.