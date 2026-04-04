Na prvi pogled, ChatGPT deluje kao alat kome svaki put iznova objašnjavate šta želite. Međutim, kada je opcija Memory uključena, situacija se menja iz korena.

Sistem pamti vaše navike, stil pisanja, interesovanja, pa čak i način na koji postavljate pitanja, a potom koristi prikupljene podatke u svim narednim razgovorima. To znači da više ne morate svaki put da objašnjavate da želite kraće odgovore, formalniji ton ili, na primer, tekstove prilagođene deci.

Funkcija koja vežba Chatbota

Ono što ovu opciju čini skrivenom nije to što je potpuno sakrivena, već to što je većina ljudi nikada svesno ne koristi. Dok 90 odsto korisnika ChatGPT upotrebljava kao običan chat za pitanja i odgovore, samo mali procenat zapravo koristi napredne funkcije poput memorije, projekata ili prilagođenih instrukcija. Upravo tu nastaje ogromna razlika između osnovnog i tzv. naprednog korisnika.

Zanimljivo je da Memory funkcija praktično stvara digitalni profil korisnika, nešto što istraživači nazivaju algoritamski portret. Ona se formira na osnovu informacija koje delite tokom razgovora, a zatim se koristi da bi komunikacija bila prirodnija i preciznija. Drugim rečima, što više koristite ChatGPT, to on postaje bolji u razumevanju vaših želja.

Štedi vreme i povećava produktivnost

Memory funkcija generalno omogućava veliku uštedu vremena za korisnika, ali i veću produktivnost. Kada ChatGPT pamti ključne informacije o vašim prethodnim pitanjima i projektima, može odmah da nastavi tamo gde ste stali, bez potrebe da ponovo objašnjavate kontekst. Ovo je posebno korisno za duže projekte, učenje ili kreiranje sadržaja, jer sistem može „pamtiti“ prethodne zadatke i davati konzistentne sugestije.

Još jedna važna prednost se ogleda u osećaju kontinuiteta i prirodnije komunikacije. Memory funkcija omogućava da razgovor deluje više kao sa stvarnom osobom jer ako je Memory funkcija uključena, ChatGPT prepoznaje vaše navike, seća se ranijih tema i može predložiti relevantne informacije bez da ih tražite iznova. To stvara iskustvo koje je interaktivnije, ugodnije i korisniku značajno olakšava korišćenje platforme.

Pazite samo da ne upamti nešto pogrešno

Ali tu dolazimo i do druge strane priče. Upravo zato što pamti informacije, ova opcija otvara i pitanja privatnosti i kontrole podataka. Iako korisnici mogu da pregledaju i brišu memoriju, mnogi nisu ni svesni da ona postoji, što dodatno pojačava utisak da je reč o skrivenoj funkciji koja radi u pozadini.

Činjenica da sistem pamti informacije o vašim navikama, interesovanjima i načinu komunikacije kod nekih korisnika stvara nelagodu, posebno ako nisu sigurni šta se tačno čuva i kako se koristi. Drugi problem je i mogućnost pogrešnog pamćenja jer ako ChatGPT zaključi nešto na osnovu jedne poruke ili pogrešno protumači vašu nameru, može nastaviti da koristi tu netačnu informaciju u budućim odgovorima. To može dovesti do frustracije jer odgovori više nisu potpuno neutralni, već zasnovani na pogrešnim pretpostavkama.

Evo kako da uključite Memory (pamćenje) u ChatGPT-u:

Na računaru (web verzija):

Kliknite na svoj profil ili ime dole levo.

Izaberite Settings (Podešavanja).

Uđite u sekciju Personalization (Personalizacija).

Pronađite opciju Memory i uključi je (toggle dugme).

Na telefonu (aplikacija):

Otvorite aplikaciju i kliknite na profil (gore ili u meniju).

Idite na Settings.

Zatim Personalization.

Uključite Memory.

