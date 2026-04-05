Brzina kojom se veštačka inteligencija razvija u poslednjih nekoliko godina gotovo da nema presedana u modernoj tehnološkoj istoriji. Generativni modeli poput ChatGPT, sofisticirani sistemi za obradu podataka i sve veći broj AI servisa koje koristimo svakodnevno zahtevaju ogromne resurse, posebno električnu energiju i infrastrukturu koja to može da obezbedi.

Ovaj trend je doveo do situacije da su data centri postali među najvećim potrošačima energije u svetu, sa sve većim pritiskom na električne mreže, lokalnu infrastrukturu i dugoročne planove održivosti.

Izazov za globalnu električnu mrežu

Data centri su mozak moderne digitalne ekonomije, oni čuvaju i obrađuju ogromne količine podataka, omogućavaju cloud servise, streaming, internet aplikacije, ali ponajviše AI modele. Ti centri konstantno rade i troše energiju jednako kao male elektrane, a broj takvih objekata raste iz godine u godinu. Samo u Sjedinjenim Državama, ukupna potrošnja podataka centara već čini značajan deo potrošnje električne energije, a očekuje se da se taj udar još više poveća do 2030. godine.

Jedan od ključnih problema jeste taj što AI sistemi nemaju pauze tj. serveri koji ih pokreću moraju da budu dostupni 24/7 i da obrađuju neprekidne zahteve korisnika širom sveta. Sa sve većim zahtevima za računarstvom visokih performansi, podaci pokazuju da potrošnja energije koju zahtevaju AI centri bi mogla da pređe potrošnju čitavih gradova ili regiona, što predstavlja ozbiljan izazov za globalnu električnu mrežu.

Velike kompanije grade sopstvene elektrane

Kako bi se osiguralo snabdevanje energije, tech kompanije razmatraju različite strategije. Jedna od njih je i daleko nezavisnije napajanje koje podrazumeva gradnju sopstvenih elektrana koje koriste prirodni gas umesto da se priključuju na javnu mrežu električnog sistema. To je strategija na koju se odlučilo i nekoliko velikih kompanija kako bi ubrzale instalaciju i rad AI centara, ali takav pristup ima svoje kritičare jer može stvoriti dodatne probleme za širu mrežu i lokalnu zajednicu.

Upravo zato što su AI data centri toliko energetski zahtevni, to je otvorilo debatu o tome da li oni treba da budu povezani na javnu električnu mrežu ili da se oslanjaju na sopstvene izvore snage. Zagovornici vlastitih izvora kažu da to omogućava brže pokretanje infrastrukture, ali protivnici ukazuju da bi to moglo destabilizovati širu mrežu, podižući troškove i smanjujući stabilnost potrošačke energije.

Problem i potrošnja vode

Osim energije, data centri koriste ogromne količine vode za hlađenje servera koji rade non‑stop, jer visoko opterećeni AI sistemi proizvode velike količine toplote tokom obrade podataka. Prema jednoj naučnoj studiji, usled ekspanzije AI servera u SAD‑u bi potrošnja vode mogla da naraste na stotine miliona kubnih metara godišnje samo za hlađenje opreme, što dodatno komplikuje održivost ovakvih centara s aspekta resursa.

Globalne analize ukazuju da ova ekspanzija nije lokalni fenomen i da bi potrošnja energije data centara mogla da poraste i do 160 odsto do 2030. godine u odnosu na danas, uz kombinaciju gasnih elektrana i obnovljivih izvora kao kratkoročnih rešenja. To predstavlja značajan pritisak na energetske resurse, sa potencijalom da promeni način na koji planiramo mrežnu infrastrukturu i javno snabdevanje energijom širom sveta.

Mnogi se plaše da će doći do restrikcija i rasta cene vode

Kako data centri plaćaju ogromne količine struje, operateri mreža mogu povećati tarife da bi pokrili troškove nadogradnje infrastrukture. To znači da ne samo AI kompanije, nego i domaćinstva i mala preduzeća mogu osećati direktan finansijski pritisak.

U prevodu, posledica može biti povećanje tarifa za domaćinstva i firme, jer operatori moraju da nadoknade troškove nadogradnje i obezbede stabilno snabdevanje. Pored struje, s obzirom da AI centri koriste ogromne količine vode za hlađenje servera, u periodima visokih temperatura ili suše, ovo može dovesti do restrikcija i rasta cena vode, ali i pritiska na lokalne ekosisteme i rezerve za poljoprivredu. Situacija postaje još složenija kada više centara funkcioniše u istoj regiji, jer resursi nisu beskonačni.

Da li smo i mi ugroženi?

Naša zemlja trenutno nije u ozbiljnoj opasnosti, ali bi masovno širenje velikih AI ili cloud data centara moglo stvoriti izazove za snabdevanje strujom i vodom. Veliki centri troše ogromne količine električne energije, što može dodatno opteretiti i našu mrežu, posebno u periodima velikog opterećenja, dok voda koja se koristi za hlađenje servera može povećati pritisak na lokalne resurse, naročito tokom sušnih perioda.

S druge strane, pažljivo planiranje i ulaganje u obnovljive izvore energije i inovativne sisteme hlađenja mogu ublažiti ove rizike. Ako se centri grade održivo i integrisano, Srbija može iskoristiti prednosti tehnološkog napretka bez značajnog ugrožavanja snabdevanja i stabilnosti infrastrukture.

