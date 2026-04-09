Za mnoge kompanije, veb-sajt predstavlja ključni izlog poslovanja, pa gubitak ogromnog broja poseta može imati ozbiljne posledice. Upravo to se dogodilo kompaniji HubSpot, koja je u jednoj godini zabeležila pad od čak 140 miliona poseta.

Glavni uzrok ovog pada leži u sve većem uticaju veštačke inteligencije na način pretrage interneta. Promene u ponašanju korisnika i načinu prikazivanja informacija direktno utiču na to kako i gde ljudi pronalaze sadržaj.

Od linkova do direktnih odgovora

Nekada je pretraga podrazumevala pregled velikog broja linkova kako bi se došlo do korisnih informacija. Danas, zahvaljujući alatima poput ChatGPT, korisnici često dobijaju konkretne odgovore bez potrebe da posećuju sajtove.

Dodatno, pretraživači sada nude AI sažetke na vrhu rezultata, što značajno smanjuje broj klikova. Procene pokazuju da je stopa klikova na rezultate sa AI pregledima i do 70% niža, što menja dosadašnje digitalne strategije.

AEO kao nova strategija

Kompanije se sada sve više okreću pristupu poznatom kao optimizacija za AI odgovore (AEO). Cilj ove strategije je da sadržaj bude prepoznat i korišćen u odgovorima koje generišu sistemi zasnovani na velikim jezičkim modelima.

Za razliku od tradicionalnog SEO pristupa, koji se fokusira na rangiranje u pretraživačima, AEO zahteva dublje razumevanje korisničkih pitanja. Upiti su danas duži, precizniji i često formulisani kao kompletne rečenice, što menja način kreiranja sadržaja.

Kraći formati i jasne informacije

Kompanije poput HubSpot-a već prilagođavaju svoju strategiju sadržaja novim pravilima. Umesto dugih i detaljnih tekstova, sve više se koriste kraće i jasno strukturirane celine koje AI može lako da prepozna i izdvoji.

Ovakav pristup omogućava da određeni delovi sadržaja budu direktno korišćeni kao odgovori na konkretna pitanja korisnika. Time se povećava šansa da brend bude prisutan u AI rezultatima, čak i bez direktne posete sajtu.

Kako firme pokušavaju da ostanu relevantne

Kompanije poput Spice Kitchen i MKM Building Supplies aktivno razvijaju nove strategije kako bi ostale vidljive u eri AI pretrage. Fokus se pomera ka edukativnom sadržaju, vodičima i temama koje pokrivaju širi kontekst proizvoda.

Istovremeno, sve je važnije izgraditi kredibilitet kroz kvalitetan sadržaj, pouzdane izvore i jasnu strukturu informacija. Kako AI alati sve više utiču na odluke korisnika, prisustvo u njihovim odgovorima postaje ključni faktor za opstanak i rast na digitalnom tržištu.

