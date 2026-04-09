Slušaj vest

Zamislite svet u kome roboti plaćaju poreze, a ljudi dobijaju manje, ali pravični udio profita ide kompanijama - to je vizija OpenAI. Njihov dokument “Industrijska politika u eri inteligencije” predlaže revolucionarni poreski model: automatizovani sistemi koji zamenjuju ljudski rad oporezuju se manje od ljudi, dok najveći deo nameta ide direktno na profit firmi.

Ideja je jednostavna, ali dramatična: AI može razoriti tržište rada i smanjiti prihode od socijalnog osiguranja, a porezi na robote mogli bi biti spas za državne fondove. Ovo je prvi put da jedna AI kompanija otvoreno predlaže kako ekonomski kontrolisati revoluciju koju sama pokreće.

Foto: Shutterstock

Nacionalni fond bogatstva

OpenAI predlaže da SAD stvore nacionalni fond, finansiran delimično doprinosima AI kompanija, koji bi prihod redistribuirao građanima - direktno, bez posrednika. Zamislite: profit veštačke inteligencije odlazi u ruke običnih ljudi, baš kao što Aljaska deli dividende od nafte.

Ovo nije samo novac - ovo je društvena pretnja i šansa u jednom. Fond bi mogao stabilizovati ekonomiju dok AI preuzima tržište rada, pretvarajući tehnološku moć u stvarnu, opipljivu korist za svakog građanina.

Foto: Shutterstock

Nagrada za produktivnost robota

Dokument predlaže i 32-časovnu radnu nedelju, nazvanu “dividenda efikasnosti”. Ideja je da produktivnost koju donose AI sistemi bude deljena sa ljudima, umesto da profit ostane samo u rukama kompanija.

Zamislite svet u kojem tehnologija ne samo da zamenjuje posao, već povećava slobodno vreme, smanjuje stres i daje ljudima kontrolu nad sopstvenim životom. Ovo nije naučna fantastika - ovo je plan koji bi mogao da redefiniše samu prirodu rada.

Foto: Shutterstock

Socijalna mreža koja reaguje sama

OpenAI upozorava da AI može da briše radna mesta brže nego što zakon može da reaguje. Zbog toga predlažu automatske mehanizme socijalne podrške, koji aktivno štite građane kada AI menja tržište rada.

Bez ovih mreža, milioni ljudi mogli bi se suočiti sa finansijskom nestabilnošću. Sa njima, tehnologija postaje saveznik, a ne pretnja. OpenAI ne samo da predlaže poreze i fondove - oni predviđaju katastrofe i planiraju kako da ih spreče.

Foto: Shutterstock

Altman upozorava- AI može biti opasna

Sem Altman, generalni direktor OpenAI, jasno je rekao: najveće pretnje nisu teorijske. Veliki sajber napadi omogućeni AI modelima mogu se dogoditi već sledeće godine. Korišćenje AI za stvaranje bioloških patogena “više nije teorija” - ovo je potencijalna realnost.

Dokument nije samo o ekonomiji - ovo je plan preživljavanja u svetu u kojem AI može oblikovati ne samo rad, već i sigurnost čitavih nacija. Predlozi OpenAI deluju šokantno, ali oni postavljaju pitanje: da li smo spremni za budućnost koju sami kreiramo?

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.