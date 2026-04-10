Ušli ste u prodavnicu sa jasnim planom - uzeti jednu ili dve stvari i brzo izaći. Ipak, na izlazu se nalazite sa punijom korpom nego što ste očekivali. Akcije, raspored proizvoda i „slučajno“ izloženi artikli na putu do kase odradili su svoje. I dok sve deluje spontano, iza tog iskustva može stajati pažljivo analiziran obrazac ponašanja kupaca.

Kamere postavljene na plafonu više nisu samo pasivni posmatrači. One, uz pomoć savremenih sistema, mogu pomoći da se prepozna kretanje kupaca kroz prostor i ukažu menadžmentu gde je najefikasnije postaviti promotivne proizvode. Upravo zato se dešava da artikli koje niste planirali završe u vašoj korpi.

Foto: Shutterstock

Veštačka inteligencija u službi maloprodaje

Važno je naglasiti da ove kamere ne moraju nužno pratiti pojedince ili njihove lične navike, jer bi to u mnogim zemljama predstavljalo problem sa zaštitom privatnosti. Njihova uloga je šira, ali se zasniva na anonimnim i zbirnim podacima koji pomažu u razumevanju ponašanja kupaca.

Vizuelni podaci koje kamere prikupljaju mogu se analizirati pomoću modela veštačke inteligencije. Takvi sistemi prepoznaju obrasce - gde se ljudi najduže zadržavaju, kojim rutama se kreću i gde dolazi do zagušenja - a zatim nude konkretne smernice za unapređenje prodajnog prostora i povećanje prihoda.

Foto: Shutterstock

Brojke koje menjaju pravila igre

Tehnologija video-analitike u prodavnicama odavno nije eksperiment rezervisan za mali broj inovatora. Istraživanje kompanije Honeywell pokazalo je da značajan deo trgovaca već koristi ovakva rešenja kako bi unapredio poslovanje.

Dodatno, podaci kompanije Grand View Research ukazuju na snažan rast globalnog tržišta video-analitike, koje bi u narednim godinama moglo da se utrostruči. Ovaj trend jasno pokazuje da trgovina sve više zavisi od podataka i njihove interpretacije.

Foto: Shutterstock

Pametne kamere kao nevidljivi menadžeri

Na prvi pogled, sve kamere u prodavnici izgledaju isto. Međutim, razlika između klasičnih i „pametnih“ sistema krije se u onome što se dešava iza "ćoška". Dok jedne samo beleže snimak, druge ga istovremeno analiziraju i pretvaraju u korisne uvide.

Ovi sistemi mogu u realnom vremenu brojati posetioce, pratiti tok kretanja i meriti koliko se dugo kupci zadržavaju na određenim mestima. Na osnovu tih podataka kreiraju se tzv. toplotne mape, koje pomažu u reorganizaciji prostora, boljem rasporedu proizvoda i smanjenju gužvi na kasama.

Foto: Shutterstock

Bezbednost ostaje na prvom mestu

Iako donose nove poslovne mogućnosti, kamere i dalje imaju svoju osnovnu funkciju - očuvanje bezbednosti. Uz dodatak veštačke inteligencije, njihova efikasnost u sprečavanju krađa i reagovanju na incidente postaje još veća.

Sistemi mogu prepoznati sumnjivo ponašanje, nepravilno skeniranje proizvoda na samouslužnim kasama ili čak potencijalne opasnosti poput požara ili zdravstvenih problema kupaca. Kompanije poput Axis Communications i Avigilon razvijaju rešenja koja omogućavaju brzu reakciju i dodatni nivo sigurnosti u prodajnim objektima.

