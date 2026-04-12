Za razliku od klasičnih AI sistema poput ChatGPT ili Claude, koji rade u ograničenim kontekstima i ne pamte sve dugoročno na isti način, MemPalace uvodi potpuno drugačiji pristup. Ideja je jednostavna, ali moćna i sastoji se u tome da AI ima strukturu pamćenja sličnu ljudskoj.

Inspiracija dolazi iz stare tehnike poznate kao „palata sećanja“, metode koju su koristili još antički govornici kako bi pamtili velike količine informacija. MemPalace tu ideju prenosi u digitalni svet i pretvara je u funkcionalan AI sistem.

Nema slanja u cloud, nema gubitka podataka

U praksi, to znači da svaki razgovor, svaka informacija i svaki podatak mogu biti sačuvani i organizovani u jedinstvenu strukturu. Umesto da AI „zaboravi“ prethodne interakcije, on ih pamti i koristi kao osnovu za buduće odgovore. Ono što dodatno izdvaja ovaj sistem jeste činjenica da radi lokalno, odnosno podaci ne moraju da napuštaju uređaj korisnika, što predstavlja veliki pomak kada je u pitanju privatnost.

U vremenu kada se sve više govori o bezbednosti podataka, ovakav pristup daje korisnicima veću kontrolu nad sopstvenim informacijama, nema slanja u cloud, nema gubitka podataka, sve ostaje kod vas.

Dugotrajni razgovori bez stalnog ponavlja informacija

Još zanimljiviji deo priče je tehnologija koja stoji iza svega. MemPalace koristi takozvanu AAAK kompresiju, koja omogućava da se ogromne količine informacija spakuju u mali broj tokena. Drugim rečima, AI može da pamti mnogo više bez opterećenja sistema. Ovo rešava jedan od najvećih problema današnje veštačke inteligencije – ograničen kontekst.

Zahvaljujući tome, korisnik može da vodi dugotrajne razgovore bez potrebe da stalno ponavlja informacije. AI se seća, povezuje i razume kontekst kroz vreme i daje mu sposobnost koja otvara vrata potpuno novim primenama. Od ličnih asistenta koji zaista poznaju korisnika, do poslovnih alata koji pamte sve procese i odluke.

MemPalace kao novi standard

Posebnu pažnju izazvala je tvrdnja da je sistem ostvario 100 odsto uspešnosti na LongMemEval testu, koji meri sposobnost dugoročnog pamćenja kod AI modela. Iako se o tim rezultatima još raspravlja, jasno je da projekat ide u pravcu koji industrija smatra ključnim.

Stručnjaci već duže vreme naglašavaju da je memorija sledeći veliki korak u razvoju veštačke inteligencije. Bez nje, AI ostaje ograničen na kratkoročne zadatke. Sa memorijom, međutim, AI može da postane kontinuirani digitalni partner koji uči, pamti i razvija se zajedno sa korisnikom. MemPalace tako ne predstavlja samo još jedan alat, već potencijalno novi standard u načinu na koji razmišljamo o AI sistemima.

Glumica kao promoter projekta

Iako na prvi pogled deluje neobično da se Mila Jovović povezuje sa razvojem AI tehnologije, njena uloga u projektu MemPalace nije tehničke prirode. Ona se pojavljuje kao partner i promoter ideje, pomažući da projekat dobije veću vidljivost i privuče pažnju šire javnosti, što je posebno važno za open-source inicijative koje tek ulaze na scenu.

Njeno prisustvo daje projektu dodatnu težinu u medijima i otvara vrata investitorima i publici koja možda inače ne bi obratila pažnju na ovako specifičnu tehnologiju. U tom smislu, MemPalace dobija ne samo tehničku inovaciju, već i snažan marketinški vetar u leđa koji može ubrzati njegovo širenje i prihvatanje.

