DrRoman Jampolski, stručnjak za veštačku inteligenciju i osnivač Cyber Security Lab na Univerzitetu u Louisville-u, izneo je tvrdnju koja je ponovo otvorila jednu od najkontroverznijih tema u savremenoj nauci - mogućnost da naša realnost nije stvarna u klasičnom smislu, već simulacija. U razgovoru u podcastu „The Diary of a CEO“, koji vodi Steven Bartlett, on je rekao da je ta mogućnost „veoma blizu sigurnosti“.

Tokom skoro 90 minuta dugog razgovora, Jampolski je pokušao da objasni kako ubrzan razvoj veštačke inteligencije, virtuelnih okruženja i digitalnih sistema postepeno briše granicu između stvarnog i simuliranog sveta. Prema njegovom viđenju, tehnologija već danas napreduje ka tački u kojoj se razlika između fizičke i digitalne realnosti može potpuno izgubiti.

Napredak AI-a kao ključni argument

U razgovoru je pomenut i Google projekat Genie 3, koji omogućava kreiranje interaktivnih 3D svetova iz jednostavnih slika ili tekstualnih instrukcija. Takvi sistemi već sada mogu da generišu okruženja koja „pamte“ objekte i promene, što daje osećaj trajne i žive virtuelne stvarnosti.

Jampolski je istakao da upravo ovakav tehnološki napredak podržava njegovu tezu. Ako današnji sistemi već mogu da stvaraju uverljive digitalne svetove, onda je, prema njegovom mišljenju, samo pitanje vremena kada će simulacije postati potpuno nerazlučive od realnosti koju doživljavamo.

„Veći broj simulacija nego stvarnosti“

Jedan od centralnih delova njegove argumentacije zasniva se na ideji da se simulacije već sada koriste u ogromnim razmerama. Video igre, naučna istraživanja i razni digitalni eksperimenti stvaraju ogroman broj „veštačkih svetova“, koji u zbiru daleko prevazilaze broj stvarnih okruženja u kojima živimo.

Na osnovu toga, Jampolski tvrdi da statistički posmatrano raste verovatnoća da se i mi sami nalazimo u jednoj takvoj simulaciji. Ako buduće civilizacije budu u stanju da kreiraju kompleksne digitalne univerzume sa inteligentnim bićima, ideja da smo već deo takvog sistema postaje, po njemu, ozbiljna mogućnost.

Granica između virtuelnog i stvarnog sveta

Razgovor je otvorio i širu temu - koliko savremena tehnologija već sada menja našu percepciju stvarnosti. Od video igara do naprednih AI sistema, korisnici sve više vremena provode u digitalnim okruženjima koja postaju sve realističnija i interaktivnija.

Jampolski smatra da razvoj superinteligentnihsistema dodatno pojačava ovu tendenciju, jer takve tehnologije mogu simulirati izuzetno složene scenarije, uključujući ponašanje ljudi i čitavih društava. Upravo tu, prema njegovom mišljenju, nastaje prostor u kojem granica između simulacije i stvarnosti postaje gotovo neprimetna.

Otvoreno pitanje bez konačnog odgovora

Iako teorija o simulaciji postoji decenijama, savremeni tehnološki napredak joj daje novu težinu i vraća je u centar javnih rasprava. Naučna zajednica i dalje nema jedinstven stav, ali ideja ostaje jedno od najintrigantnijih pitanja na granici filozofije, fizike i veštačke inteligencije.

Razgovor između Jampolskija i Bartletta pokazuje koliko brzo se menja način na koji razmišljamo o realnosti, AI tehnologiji i budućnosti. A pitanje koje ostaje otvoreno jeste - da li zaista posmatramo svet kakav jeste, ili samo njegovu izuzetno naprednu verziju.

