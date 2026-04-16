Kompanija OpenAI predstavila je nove planove koji jasno pokazuju da ulazi dublje u oblast sajber bezbednosti. U fokusu su napredni alati namenjeni stručnjacima koji svakodnevno štite sisteme od sve složenijih digitalnih pretnji, čime se naglašava prelazak sa opštih AI rešenja na specijalizovane bezbednosne tehnologije.

Ovaj potez dolazi ubrzo nakon sličnih inicijativa drugih velikih igrača u industriji, što ukazuje na širu promenu pravca. Sajber bezbednost više nije sporedna primena veštačke inteligencije - postaje jedno od njenih ključnih polja razvoja. Od lažnih glasovnih poruka koje zvuče potpuno autentično do sofisticiranih virusa koji se teško otkrivaju, jasno je da se borba vodi na sve višem nivou.

GPT-5.4-Cyber kao alat za „plavi tim“

U centru pažnje nalazi se novi model GPT-5.4-Cyber, razvijen posebno za potrebe odbrane. Za razliku od standardnih AI sistema, ovaj model je prilagođen radu u zahtevnim bezbednosnim okruženjima i omogućava stručnjacima da dublje analiziraju potencijalne pretnje.

Njegova uloga je jasna - pomoći takozvanom „plavom timu“, odnosno onima koji brane sisteme. Fokus nije na opštoj upotrebi, već na konkretnim zadacima kao što su identifikacija ranjivosti, analiza sumnjivog softvera i jačanje ukupne sigurnosti. Umesto opštih rešenja, sada se prave specijalizovani sistemi koji odgovaraju konkretnim izazovima iz prakse, što predstavlja važan pomak u načinu razmišljanja o bezbednosti.

Analiza softvera bez izvornog koda

Jedna od najznačajnijih mogućnosti novog modela jeste sposobnost analize već kompajliranih programa. To znači da stručnjaci mogu da procene bezbednost softvera čak i kada nemaju pristup njegovom izvornom kodu, što je do sada često predstavljalo veliku prepreku.

Ovakav pristup omogućava detaljnije otkrivanje potencijalnog malvera, sigurnosnih slabosti i opšte otpornosti sistema. Time se značajno ubrzava proces procene rizika i donosi nova efikasnost u svakodnevni rad bezbednosnih timova. Na taj način pokušava se postići balans i omogućiti odbrani da ojača, a istovremeno sprečiti zloupotrebu.

Širenje Trusted Access for Cyber

Paralelno sa razvojem modela, OpenAI planira i značajno proširenje programa Trusted Access for Cyber (TAC). Cilj je da hiljade proverenih pojedinaca i stotine timova koji štite kritičan softver dobiju pristup ovim naprednim alatima.

Ovaj potez ima dvostruku svrhu: omogućiti stručnjacima da rade efikasnije, ali i zadržati kontrolu nad distribucijom moćne tehnologije. Pristup ostaje ograničen na proverene korisnike, čime se smanjuje rizik od zloupotrebe. Stručnjaci sada mogu detaljnije da ispituju programe, otkrivaju potencijalne ranjivosti i procenjuju koliko je neki sistem zaista bezbedan.

Balans AI moći i bezbednosnih rizika

Razvoj ovakvih alata dolazi u trenutku kada i napadači koriste veštačku inteligenciju za kreiranje sve uverljivijih i opasnijih pretnji. Upravo zato, ulaganje u odbrambene kapacitete postaje ključno za održavanje ravnoteže u digitalnom prostoru.

OpenAI ovim pristupom pokušava da postigne jasan cilj - da najnaprednije mogućnosti veštačke inteligencije stavi u službu zaštite, ali bez otvaranja prostora za njihovu zloupotrebu. U svetu gde se sajber pretnje stalno razvijaju, takav balans može biti presudan.

