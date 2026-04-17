U industrijskim halama širom sveta polako se odvija tiha, ali duboka transformacija. Kompanija Agibot napravila je značajan korak unapred uvođenjem humanoidnih robota u stvarni proizvodni pogon, čime se granica između eksperimentalne tehnologije i svakodnevne primene dodatno briše.

Implementacija robota G2 u pogonu kompanije Longcheer Technology u Šangaj pokazuje da ovakvi sistemi više nisu rezervisani za laboratorije. Oni sada funkcionišu unutar stvarnih proizvodnih tokova, rame uz rame sa postojećim procesima.

Preciznost bez umora

Roboti G2 preuzeli su zadatke na multimedijalno integrisanim testnim stanicama, gde obavljaju operacije utovara i istovara koje zahtevaju izuzetnu preciznost. Njihova sposobnost da ponavljaju iste radnje bez odstupanja čini ih posebno pogodnim za industrijska okruženja.

Ove operacije zahtevaju stalnu koordinaciju i visok nivo tačnosti, što ukazuje na zrelost sistema koji kombinuju napredni hardver i softver. Upravo ta pouzdanost omogućava robotima da postanu ključni deo proizvodnog procesa.

AI softver analizira snimke pluća i identifikuje sumnjive čvoriće, nakon čega lekari koriste robotski kateter kako bi uzeli preciznu biopsiju direktno iz sumnjivog područja. Time se u jednom zahvatu dobija pouzdana dijagnoza Foto: Shutterstock

Tehnologija koja vidi, razume i reaguje

Jedna od ključnih prednosti ovih robota je njihova sposobnost da integrišu različite senzorske ulaze. Zahvaljujući vizuelnoj percepciji i prostornoj svesti, roboti mogu da prepoznaju objekte i precizno izvršavaju zadatke u složenim okruženjima.

Testne stanice u kojima rade zahtevaju savršenu sinhronizaciju između percepcije, planiranja kretanja i manipulacije. Upravo ta kombinacija omogućava kontinuiran rad bez prekida i potvrđuje spremnost za širu industrijsku primenu.

Pametni sistemi koji uče i prilagođavaju se

Za razliku od tradicionalne automatizacije, rešenja koja razvija Agibot zasnovana su na konceptu otelovljene veštačke inteligencije. To znači da roboti nisu ograničeni unapred definisanim instrukcijama, već mogu da uče i prilagođavaju se tokom rada.

Kombinacijom naprednih AI modela, infrastrukture podataka i kontinuiranog učenja, sistem postaje fleksibilan i sposoban da odgovori na promene u proizvodnim uslovima. Time se otvara prostor za efikasniju i otporniju proizvodnju.

Brzina, efikasnost i rad bez prekida

Rezultati implementacije pokazuju impresivne performanse visoku stopu uspešnosti, brz ciklus rada i stabilnu proizvodnju uz minimalne zastoje. Sistem omogućava kontinuiran rad uz vrlo malu potrebu za ljudskom intervencijom.

Uz mogućnost rada 24 časa dnevno i lako prilagođavanje različitim proizvodnim zahtevima, roboti poput G2 menjaju način na koji industrija razmišlja o efikasnosti. Planovi za dalje širenje, uključujući stotine novih jedinica, ukazuju da je ovo tek početak šire transformacije proizvodnje.

Širenje robotike na nove sektore

Planovi kompanije Agibot ne zaustavljaju se na jednoj fabrici ili jednoj industriji. Nakon uspešne implementacije, najavljeno je proširenje na čak 100 robota do trećeg kvartala 2026. godine, čime se jasno pokazuje ambicija da ova tehnologija postane standard, a ne izuzetak.

Posebno je značajno to što se primena ne ograničava samo na elektroniku. Očekuje se širenje u oblasti kao što su automobilska industrija, proizvodnja poluprovodnika i energetika, što potvrđuje širi trend prelaska sa rigidnih sistema na fleksibilne, softverski vođene proizvodne modele zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

