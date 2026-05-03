Slušaj vest

Kao suosnivač kompanije Veritas Genetics, Cifrić radi na tome da ono što je nekada bilo dostupno samo najelitnijim laboratorijama postane dostupno svima – analiza kompletnog genoma. Drugim rečima, njegova ideja je da svaki čovek može da pročita sopstveni DNK i na vreme sazna koje bolesti mu prete.

Ova tehnologija do skoro je bila nezamislivo skupa i rezervisana za uski krug naučnika, ali Cifrić i njegov tim uspeli su da je učine dostupnijom široj populaciji. Upravo zbog toga mnogi ga već nazivaju bosanskim Ilon Maskom, jer pokušava da napravi revoluciju, ne na putevima ili u svemiru, već u medicini.

Umesto da čekamo da se bolest pojavi, možemo je predvideti

Rođen u Tuzli, Cifrić je karijeru gradio u inostranstvu, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je učestvovao u razvoju brojnih biotehnoloških projekata, te iza sebe ima godine iskustva u industriji koja spaja medicinu i tehnologiju, ali i jasnu viziju gde sve to vodi.

Njegova ideja je jednostavna i počinje od toga da umesto da čekamo da se bolest pojavi, možemo je predvideti. Analizom genoma moguće je otkriti predispozicije za razne bolesti i na vreme reagovati, što bi moglo potpuno da promeni način na koji funkcioniše savremena medicina. U praksi, to znači da bi ljudi mogli da saznaju svoje genetske predispozicije za bolesti mnogo pre nego što se simptomi pojave.

Uz pomoć sintetičke biologije naučnici su napravili nešto nalik električnom kolu, samo što umesto žica koristimo delove DNK Foto: Shutterstock

Pokušaj da se medicina digitalizuje

Cifrićev pristup se generalno zasniva na ideji da je DNK kod života koji se može čitati i analizirati kao softver. Upravo ta analogija omogućava razvoj sistema koji tumače ogromne količine genetskih podataka.

Za razliku od Ilon Maska, koji razvija projekte vidljive i spektakularne poput raketa i električnih vozila, Cifrićev rad odvija se u laboratorijama i serverima. Veritas Genetics danas radi na obradi velikih količina genetskih podataka i razvoju sistema koji te informacije pretvaraju u praktične medicinske uvide gde cilj nije samo analiza, već i interpretacija rezultata na način razumljiv lekarima i pacijentima.

Foto: Shutterstock

Tretmani prilagođeni genetskim karakteristikama pacijenta

Ova tehnologija omogućava ranije otkrivanje rizika od bolesti kao što su karcinomi, dijabetes i kardiovaskularna oboljenja, čime se otvara prostor za potpuno novi pristup zdravstvu. Takođe, posebna vrednost njegovog rada leži u konceptu personalizovane medicine, pa umesto da svi pacijenti dobijaju iste terapije, tretmani bi bili prilagođeni genetskim karakteristikama svakog pojedinca.

Njegov rad je primer kako ljudi poreklom iz manjih sredina mogu da učestvuju u globalnim tehnološkim promenama, bez obzira na to što industrija u kojoj deluju zahteva ogromne resurse i znanje. U biotehnologiji, posebno u genomici, uspeh se meri dugoročnim uticajem, a ne trenutnom vidljivošću. Zbog toga se Mirza Cifrić često navodi kao deo nove generacije lidera koji ne grade samo kompanije, već i nove naučne standarde u medicini.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: