Srbijom opet kruže zlokobne poruke: Prete i traže da hitno platite, ljudi masovno nasedaju!
"Putevi Srbije" su još pre više od mesec dana alarmirali javnost i saopštili da građani dobijaju zlonamerne SMS - telefonske poruke sa lažnim potpisom tog javnog preduzeća. Iz preduzeća su tom prilikom naveli da se u porukama ukazuje na navodno prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje.
"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba", navedeno je bilo u saopštenju.
Poruke stvarno deluju kao da dolaze od JKP "Putevi Srbije"
Problem je što poruke izgledaju zvanično, koriste ime državnih institucija i prete ozbiljnim posledicama, ali je reč o dobro osmišljenoj internet prevari čiji je cilj krađa ličnih i bankarskih podataka.
Kao što možete da vidite, na prvi pogled sve izgleda zvanično – pominje se „konačno poravnanje kazne“, navodi se tačan datum i rok za uplatu, pa čak i status predmeta. Međutim, ključni detalj koji odaje prevaru jeste strani broj sa kog poruka stiže, kao i poziv da se klikne na nepoznat link i unesu lični podaci.
Državne institucije ne šalju ovakve poruke putem SMS-a
Stručnjaci upozoravaju da državne institucije u Srbiji ne šalju ovakve poruke putem SMS-a, niti traže plaćanje kazni preko sumnjivih linkova. Građani koji nasednu mogu ostati bez novca, ali i kompromitovati svoje bankovne podatke. Posebno zabrinjava to što prevaranti u porukama daju rok „do ponoći“ i pretnju dodatnim troškovima kako bi naterali ljude da reaguju bez razmišljanja, a upravo to je najčešći trik u digitalnim prevarama.
Ako dobijete ovakvu poruku, savet je jasan: ne klikćite na link, ne unosite podatke i ne odgovarajte na poruku. Umesto toga, proverite stanje eventualnih kazni isključivo preko zvaničnih sajtova ili lično u nadležnim institucijama.
Ako ste ostavili podatke, odmah kontaktirajte banku
Ukoliko ste već otvorili link ili ostavili podatke, preporučuje se da odmah kontaktirate banku i blokirate karticu, kao i da slučaj prijavite policiji. Nadležni apeluju na oprez jer se očekuje da će se ovakve prevare dodatno širiti i u narednom periodu.
Važno je da znate da u nekim varijacijama prevare ide i korak dalje, odnosno ako jednom unesete podatke, mogu vas kasnije kontaktirati i pokušati dodatno da vas prevare.
Kako da prepoznate odmah da je u pitanju internet prevara:
- strani ili čudan broj
- gramatičke greške ili čudan raspored reči
- hitan rok („odmah“, „danas“, „poslednje upozorenje“)
- link koji ne vodi na zvaničan domen (.gov.rs)
- traženje podataka o kartici
