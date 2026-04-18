Za razliku od dosadašnjih metoda, ovaj uređaj ne zahteva povremene laboratorijske analize ili invazivne procedure, umesto toga, oslanja se na svakodnevne fiziološke signale koje telo prirodno emituje. Na osnovu tih podataka sistem formira procenu hormonskih promena.

Među parametrima koje uređaj prati nalaze se temperatura kože i varijabilnost srčanog ritma. Takođe se analizira kvalitet sna i obrasci odmora tokom noći. Svi ovi podaci zajedno stvaraju širu sliku o stanju organizma.

Algoritmi koji povezuju fiziološke promene sa hormonskim ciklusima

Strani mediji navode da se estrogen i progesteron ne mere direktno u telu ovim uređajem, već se koriste algoritmi koji povezuju fiziološke promene sa hormonskim ciklusima i na taj način se dobija indirektna procena njihovog nivoa.

Osnivači ovog sistema ističu da hormoni utiču na mnogo više od reproduktivnog zdravlja. Oni imaju značajan uticaj na energiju i nivo svakodnevne aktivnosti, takođe, utiču i na raspoloženje i emocionalne promene. Poseban značaj ovakvog uređaja vidi se u mogućnosti da objasni promene u fizičkoj izdržljivosti. Korisnice mogu da uoče zašto se osećaju snažnije u određenim fazama ciklusa. Isto tako mogu da razumeju periode kada im nedostaje energije.

Važan za žene koje prolaze kroz perimenopauzu i menopauzu

Uređaj je posebno usmeren na žene koje prolaze kroz perimenopauzu i menopauzu jer u tim periodima hormonske promene su izraženije i često teže za praćenje. Zbog toga se smatra da bi ovakav sistem mogao da pruži dodatnu jasnoću. Tradicionalne metode praćenja hormona često su ograničene i povremene, uključuju test trake, laboratorijske analize ili vođenje dnevnika simptoma. Novi pristup pokušava da te informacije učini stalno dostupnim.

Prema navodima proizvođača, cilj je da se smanji oslanjanje na subjektivne procene. Umesto toga, korisnice dobijaju podatke zasnovane na kontinuiranom merenju, čime se uvodi precizniji način praćenja promena u telu.

Senzori prikupljaju informacije 0/24

Tehnologija se oslanja na kombinaciju senzora i softverske analize podataka. Senzori prikupljaju informacije tokom celog dana i noći, softver zatim te podatke obrađuje i prikazuje u obliku hormonskih trendova.

Stručnjaci koji prate razvoj nosive tehnologije ističu da je ovo deo šireg trenda u medicini gde sve više uređaja prelazi iz oblasti fitnesa u oblast zdravstvenog monitoringa, a posebno se razvijaju sistemi za personalizovanu analitiku tela. Ipak, naglašava se da je tehnologija još u fazi razvoja i testiranja i potrebno je dodatno potvrditi tačnost procena u odnosu na klasične medicinske metode. Uprkos tome, interesovanje za ovakav pristup je veliko.

Uređaj koji bi mogao da poštedi žene invazivnih testova

Ukoliko se tehnologija pokaže pouzdanom u praksi, mogla bi da promeni način praćenja hormona i umesto povremenih analiza, korisnice bi imale stalni uvid u stanje organizma. Time bi se otvorio novi pristup razumevanju hormonskih promena u svakodnevnom životu.

Svakako, u narednom periodu očekuje se da ovakvi uređaji postanu dostupniji i širem krugu korisnica, uz dodatna unapređenja preciznosti i funkcionalnosti. Ako ispuni očekivanja, Clair bi mogao da postavi nove standarde u praćenju ženskog zdravlja i načinu na koji se razumeju hormonske promene.

