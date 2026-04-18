Na video snimku koji je Petar Vasić objavio na Instagramu vidi se žena koja drži proizvod, dok sve ostalo, od govora do pokreta usana, generiše veštačka inteligencija.

Kako objašnjava Vasić, tekst koji se izgovara nije stvaran govor osobe sa snimka, već ga generiše AI sistem, dok poseban softver sinhronizuje pokrete usana sa tim glasom. Rezultat je video u kojem deluje kao da osoba govori, iako u stvarnosti ne izgovara nijednu reč.

Ovakav način prezentacije se već uveliko koristi na azijskom tržištu

„Ovo je budućnost prodaje, zapravo, ne budućnost, već sadašnjost u Kini. Žena stoji i drži proizvod, uopšte ne govori, dok se tekst automatski generiše. Taj tekst zatim čita AI voiceover, a softver istovremeno sinhronizuje pokrete njenih usana sa tim glasom, tako da izgleda kao da ona zaista govori. Na kraju, ispada da su ljudi tu još samo da drže proizvode, jeeej“, rekao je stručnjak, uz, naravno, dozu sarkazma, a komentari su se samo nizali: "Živimo u bolesnom svetu", "dobro je dok još i ljudi drže proizvod, "tuga, nećemo imati posla... prazni i ničiji", itd.

Inače, ovakav način prezentacije proizvoda već se koristi na azijskim tržištima, posebno u online prodaji i live commerce industriji koja beleži ogroman rast. AI tehnologije omogućavaju bržu i jeftiniju produkciju sadržaja, bez potrebe za klasičnim snimanjem i glumom.

Tehnologija koja bi mogla značajno da promeni tržište rada

Snimak je otvorio i pitanje koliko će ljudi u budućnosti zaista biti potrebni u ovakvim procesima, ako veštačka inteligencija može da preuzme komunikaciju, prezentaciju i prodaju. Dok jedni ovu tehnologiju vide kao napredak, drugi upozoravaju da bi mogla značajno da promeni tržište rada.

Bez obzira na različita mišljenja, jedno je jasno - granica između stvarnog i generisanog sadržaja postaje sve tanja, a način na koji kupujemo i prodajemo proizvode ubrzano se menja pred očima celog sveta.

Da li bi u Srbiji ovakav model prodaje mogao da zaživi?

Ono što se vidi u Kini (AI modeli koji generišu govor, usne, pa čak i čitave prodajne prezentacije) već je tehnički moguće i van Kine, jer ista tehnologija postoji globalno kroz alate za AI video, avatar sisteme i automatski “lip-sync” sadržaj.

Kako stvari sada stoje, u našoj zemlji se ovakav model prodaje svakako neće pojaviti preko noći, ali će se postepeno uvoditi kroz reklame, digitalni marketing i AI alate koji pomažu ljudima u prodaji. Ljudi verovatno neće nestati iz tog procesa, ali će sve češće biti samo deo sistema u kojem veći deo posla preuzima veštačka inteligencija.

