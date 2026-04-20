Slušaj vest

Google omogućava da Google Gemini koristi lične podatke sa vašeg naloga kako bi trenutno generisao personalizovane slike uz pomoć Nano Banana 2 modela.

Nova opcija nazvana “Personal Intelligence” koristi podatke iz vašeg Google naloga kako bi kreirala slike sa ličnim pečatom. Sistem se oslanja na informacije iz servisa poput Google Photos, Gmaila, YouTubea i istorije pretrage, pa rezultati više nisu generički već odražavaju stvarne navike i interesovanja korisnika. Kada zatražite, na primer, sliku idealne kuće ili omiljenih stvari, Gemini pokušava da je oblikuje prema vašem ukusu, a ne prema univerzalnim šabonima.

Prepoznaje porodicu bez uploadovanja slika

Jedna od najzanimljivijih mogućnosti jeste to što AI može da prepozna ljude i ljubimce iz vaše galerije. Ako u upitu pomenete “tata” ili “mama”, sistem može da poveže te pojmove sa konkretnim osobama sa vaših fotografija i uključi ih u generisanu sliku. Time se uklanja potreba za dodatnim objašnjavanjem ili ručnim ubacivanjem referenci, a iskustvo postaje prirodnije i bliže svakodnevnoj komunikaciji.

Foto: Shutterstock

Kontrola i privatnost

Ovako duboka personalizacija neminovno otvara pitanje privatnosti, pa Google naglašava da je funkcija potpuno dobrovoljna i da korisnici sami biraju da li žele da povežu svoje podatke. Takođe ističu da se privatne fotografije ne koriste direktno za treniranje modela, već samo za generisanje odgovora u okviru aplikacije. Korisnicima je omogućeno i da imaju uvid u to koje izvore je sistem koristio, kao i da upravljaju tim podešavanjima u svakom trenutku.

Koliko košta i kome je dostupno

Funkcija je prvobitno bila dostupna samo u okviru plaćenih AI Pro i AI Ultra planova, ali je Google u martu odlučio da je učini dostupnom svim korisnicima. I dalje je reč o opciji koju korisnici moraju sami da uključe, uz kontrolu nad povezanim podacima.

Foto: Shutterstock

Šta ovo zapravo znači

Gemini ovim potezom prelazi iz alata koji daje generičke odgovore u asistenta koji pokušava da razume korisnika na ličnom nivou. Takav pristup može značajno unaprediti korisničko iskustvo, ali istovremeno otvara važna pitanja o granici između praktičnosti i privatnosti, koja će u budućnosti postajati sve relevantnija.