U dokumentu se posebno pominje startap DeepSeek, kao i kompanije Moonshot AI i MiniMax.

Šta znači "destilacija" AI modela

U dopisu se navodi da kineske firme koriste tehniku "destilacije" - obuku manjih modela na osnovu izlaza velikih, skupih sistema poput ChatGPT-a. Na taj način se smanjuju troškovi razvoja, ali američki zvaničnici tvrde da se radi o nelegalnom preuzimanju znanja i tehnologije.

U praksi, "učiteljski" model generiše odgovore ili verovatnoće koje "učenik" zatim imitira, čime zadržava dobar deo performansi uz znatno manju računarsku potrošnju. Ova metoda je standardna u industriji kada se koristi na sopstvenim modelima i podacima, ali postaje sporna kada uključuje komercijalne sisteme bez dozvole, jer otvara pitanja intelektualne svojine, uslova korišćenja i fer konkurencije.

Reakcija Pekinga

Kineska ambasada u Vašingtonu odbacila je optužbe kao "neutemeljene i politički motivisane“. Zvaničnici su naglasili da Kina "pridaje veliki značaj zaštiti prava intelektualne svojine" i da se radi o pokušaju da se uspori razvoj kineske AI industrije.

DeepSeek i Huawei čipovi

DeepSeek je prošle godine privukao pažnju globalne javnosti lansiranjem jeftinog AI modela, a sada je predstavio novu verziju V4, optimizovanu za Huawei čipove. Ovaj potez se tumači kao znak rastuće tehnološke autonomije Kine. Kompanija nije odgovorila na zahteve za komentar.

Istovremeno, sve veći broj vlada u Evropi, Aziji i šire uvodi restrikcije ili potpune zabrane upotrebe DeepSeek modela u državnim institucijama, pozivajući se na zabrinutost zbog zaštite podataka, bezbednosnih rizika i mogućeg neovlašćenog pristupa osetljivim informacijama. Ove mere odražavaju i širi globalni trend opreza prema stranim AI platformama i naglašavaju rastuću regulaciju u oblasti veštačke inteligencije.

Izazivanje konkurencije

Kineski startap DeepSeek objavio je novi AI model uz promotivni popust od čak 75% do 5. maja, uz drastično smanjenje cena korišćenja API-ja. Ovaj potez je deo agresivne strategije kojom Kina želi da poveća tržišni udeo i izazove američke gigante poput OpenAI-a i Google-a.

Prema testovima, V4-Pro nadmašuje sve otvorene modele znanja, dok mu konkurenciju predstavlja samo Google-ov zatvoreni Gemini-Pro-3.1.

Šta ovo znači za Srbiju?

Balkan se sve više uključuje u globalne AI i IT tokove. Ovakve tenzije između SAD i Kine mogu uticati na dostupnost tehnologija i međunarodna partnerstva.

Ako se zabrane prošire, kompanije u Srbiji koje koriste kineske AI modele mogle bi se suočiti sa ograničenjima u međunarodnim projektima, posebno u saradnji sa zapadnim partnerima.