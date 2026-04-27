Model se ističe u kodiranju, naučnim istraživanjima i analizi podataka. Takođe uključuje unapređene bezbednosne mehanizme za upravljanje naprednim mogućnostima. Model je dostupan korisnicima Plus, Pro i Enterprise paketa.

OpenAI je predstavio GPT‑5.5 samo nekoliko nedelja nakon poslednjeg velikog izdanja. Iako ime sugeriše manju iteraciju, predsednik OpenAI‑a Greg Brockman opisuje ga kao "bržeg, oštrijeg mislioca" koji zahteva manje uputstava da bi rešio složene probleme.

Super aplikacija

Prava vest nije samo poboljšana logika, već jasna ambicija OpenAI‑a da stvori AI "super aplikaciju".. Cilj je da se kombinuju konverzacione sposobnosti ChatGPT‑a, tehnička snaga Codex‑a i mogućnosti posvećenog Atlas AI pregledača u jedinstvenu platformu. Ovaj centar bi trebalo da postane "švajcarski nož“ za sve AI potrebe - od pisanja koda do upravljanja poslovnim procesima.

Autonomija

GPT‑5.5 donosi veliki skok u autonomnim sposobnostima. Prema rečima glavnog istraživača Marka Chena, model se odlično snalazi u kompjuterskim zadacima: upravljanje softverom, kreiranje tabela i otklanjanje grešaka u kodu uz minimalnu ljudsku intervenciju. Van kancelarijskog rada, model pokazuje značajne pomake u naučnim istraživanjima – od otkrivanja lekova do matematike. Može da obrađuje ogromne skupove podataka i predlaže "sledeće poteze" koji ranije nisu bili mogući. Glavni naučnik Jakub Pačocki napominje da su ovo tek početni koraci u mnogo većem skoku sposobnosti.

Bezbednost i dostupnost

Objava GPT‑5.5 dolazi ubrzo nakon što je Anthropic predstavio Claude Mythos Preview, model poznat po naprednim sajber bezbednosnim veštinama. Prirodno, diskusija o novom modelu OpenAI‑a dotakla je i pitanje bezbednosti. GPT‑5.5 nosi oznaku "Visokog" rizika jer bi mogao da pojača postojeće sajber pretnje. Međutim, ne dostiže "Kritični“ nivo koji je naterao Anthropic da ograniči pristup Claude Mythos‑u. Korisnici Plus, Pro, Business i Enterprise paketa sada dobijaju GPT‑5.5. Može se koristiti preko OpenAI API‑ja, ChatGPT‑a i Codex‑a, asistenta za kodiranje.

Na kraju pitali smo ChatGPT da nam napravi ilustraciju šta sve može novi model

Foto: ChatGPT