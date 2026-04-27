Kompanija, osnovana krajem 2025. godine, već sada ima procenjenu vrednost od 5,1 milijardu dolara, što ovu rundu čini najvećom početnom investicijom u Evropi do sada. Silver, koji je i profesor na University College London, fokusira se na razvoj superinteligencije kroz napredne metode mašinskog učenja.

Fokus na "superučenje"

Ineffable Intelligence će svoj rad bazirati na tzv. reinforcement learning pristupu, gde AI sistemi uče kroz iskustvo, a ne isključivo na osnovu podataka koje su generisali ljudi ili preuzeli sa interneta.Za razliku od mnogih današnjih modela, ovaj pristup ima za cilj stvaranje sistema koji samostalno otkriva znanje - od osnovnih motoričkih veština do kompleksnih naučnih otkrića.

"Naša misija je da ostvarimo prvi kontakt sa superinteligencijom" izjavio je Silver. On dodaje da kompanija razvija "superučenika" koji bi mogao da prevaziđe najveće ljudske izume poput jezika, nauke, matematike i tehnologije.

Egzodus AI talenata iz Big Tech-a pokreće novi talas startapa

Investicionu rundu predvodili su američki fondovi Sequoia Capital i Lightspeed Venture Partners, uz učešće kompanija poput Nvidia, DST Global, Index Ventures, Google i britanskog Sovereign AI fonda.

Silver nije usamljen slučaj - sve više vodećih stručnjaka napušta velike tehnološke kompanije kako bi pokrenuli sopstvene AI projekte. Tako je nedavno startup Recursive Superintelligence, koji vodi bivši inženjer DeepMinda Tim Rocktäschel, započeo prikupljanje do milijardu dolara investicija.

Slično tome, AMI Labs je u martu obezbedio milijardu dolara finansiranja, ubrzo nakon što je Yann LeCun napustio poziciju šefa veštačke inteligencije u Meti.

Uključuju se u igru

Britanska ministarka za nauku i tehnologiju Liz Kendall izjavila je da ova investicija pokazuje ambiciju Ujedinjenog Kraljevstva da ne bude samo korisnik AI tehnologije, već i njen kreator.

- Ovo ulaganje podržava kompaniju na samoj granici razvoja veštačke inteligencije, sa potencijalom da transformiše čitave industrije - poručila je Kendal.