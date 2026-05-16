Nekada su ljudi tražili odgovore u crkvama, knjigama i razgovoru sa drugim ljudima, a danas sve češće kucaju pitanja direktno u aplikacije koje obećavaju duhovne odgovore u sekundi. Upravo zato je novi talas AI četbotova koji simuliraju religijske figure izazvao pravu buru, jer se vera, tehnologija i novac prvi put sudaraju na način koji deluje gotovo nestvarno.

U tom digitalnom haosu pojavile su se aplikacije u kojima možete da razgovarate sa Isusom, svecima ili čak Satanom, ali uz vrlo jasnu cenovnu listu za “viši nivo razgovora”.

Nude dopisivanje sa Isusom, Marijom i apostolima

Ono što je posebno šokiralo javnost jeste način na koji se duhovni i religijski sadržaj pretvara u proizvod, gde se, kako tekst navodi, “Isus” nudi besplatno, dok je “Satana” dostupan samo premium korisnicima, što stvara osećaj kao da se i vera kataloški prodaje.

Ove aplikacije koriste napredne AI modele da simuliraju razgovor sa religijskim i istorijskim figurama, dajući korisnicima osećaj lične komunikacije, iako se zapravo radi o algoritmima koji generišu odgovore na osnovu podataka i uputstava. Najpoznatiji primeri uključuju aplikacije poput “Text With Jesus”, koje već imaju hiljade korisnika i nude dopisivanje sa Isusom, Marijom i apostolima, uz dodatne likove koji se otključavaju plaćanjem.

AI sistemi zvuče empatično, ali zapravo nemaju svest

Ono što je posebno šokiralo javnost jeste činjenica da ove aplikacije ne pokušavaju da sakriju komercijalnu prirodu, već je otvoreno ugrađuju u koncept, pa su neki likovi besplatni, dok drugi koštaju kao mesečna pretplata na streaming servise.

Najkontroverzniji deo cele priče jeste to što se čak i mračne figure, poput Satane u nekim aplikacijama, nude kao deo premium sadržaja, što je izazvalo lavinu kritika na internetu. Kritičari tvrde da je to trenutak kada je komercijalizacija otišla predaleko, jer se i simboli koji imaju duboko religijsko značenje pretvaraju u digitalne proizvode sa cenom. U tom modelu, sve deluje kao da se duhovni univerzum preselio u online prodavnicu aplikacija.

Stručnjaci za etiku veštačke inteligencije upozoravaju da je najveći problem u tome što korisnici često ne prave razliku između stvarnog duhovnog saveta i algoritamski generisanog odgovora. AI sistemi mogu da zvuče uverljivo, empatično i mudro, ali zapravo nemaju svest, moral niti odgovornost za ono što govore. Upravo ta iluzija razumevanja može da bude najopasniji deo čitavog trenda.

Banalizacija religije i duhovnosti

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakvi sistemi koriste u trenucima kada su ljudi emotivno ranjivi, usamljeni ili u potrazi za smislom, jer tada granica između zabave i verovanja postaje veoma tanka. Umesto razgovora sa stvarnim ljudima ili verskim zajednicama, korisnici sve češće biraju brzi digitalni odgovor koji dolazi bez osude i čekanja.

Ekonomija ovih aplikacija zasniva se na jednostavnom principu – osnovna verzija privlači korisnike besplatnim “duhovnim razgovorima”, dok se dublje funkcije, personalizovani odgovori i specijalni likovi naplaćuju. Tako se stvara model u kojem se čak i potraga za smislom deli na besplatni i plaćeni nivo, što mnogi vide kao vrlo neobičan spoj vere i tržišta. U toj logici, svaki klik može da ima svoju cenu.

Na društvenim mrežama reakcije su podeljene, pa jedni smatraju da je ovo samo nova forma digitalne zabave, dok drugi tvrde da se time banalizuju religija i duhovnost. Posebno je zanimljivo što mnogi korisnici priznaju da koriste ove aplikacije iz radoznalosti, ali se kasnije zadržavaju jer im odgovori deluju “neočekivano lični”.

Ovakav pristup može promeniti način na koji ljudi doživljavaju veru

Tehnološki stručnjaci ističu da se iza svega krije širi trend u kome AI preuzima uloge koje su nekada bile rezervisane za ljude, uključujući savetnike, terapeute i sada čak i duhovne vodiče. Problem nije samo u tehnologiji, već u tome što društvo brzo prihvata ove promene bez jasnih pravila i granica.

Religijski analitičari upozoravaju da ovakav pristup može promeniti način na koji ljudi doživljavaju veru, jer se autoritet pomera sa institucija na algoritme. Kada AI počne da daje odgovore na životna pitanja, granica između verovanja i simulacije postaje sve nejasnija i baš tu nastaje najveći društveni izazov ovog fenomena.

