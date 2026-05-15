Rat u Ukrajini u velikoj meri promenio je način na koji se koriste bespilotne letelice na modernom ratištu. I Rusija i Ukrajina sve više ulažu u razvoj jeftinijih, ali efikasnih dronova koji mogu obavljati izviđačke, napadačke i odbrambene zadatke. Ova promena je ubrzala razvoj novih taktika koje se oslanjaju na brzinu i dostupnost tehnologije.

Ovaj trend je doveo do toga da dronovi više nisu samo pomoćno sredstvo, već centralni element taktičkog planiranja. Njihova dostupnost i jednostavnija proizvodnja omogućavaju brzo prilagođavanje promenama na frontu. Kao rezultat toga, komande sve češće planiraju operacije upravo oko mogućnosti koje dronovi pružaju.

Ruski dron „Molnija“ dobio novu ulogu

Jedan od primera takve modernizacije jeste dron „Molnija“, koji je prvobitno korišćen kao napadačka bespilotna letelica. Zbog konstrukcije od veoma laganih materijala, poput šperploče, dron ima manju potrošnju energije i duže vreme leta. Ovakav dizajn omogućava jednostavniju proizvodnju i bržu distribuciju na terenu.

U novim verzijama uklonjena je bojeva glava kako bi se napravio prostor za snažnije baterije i napredne kamere. Tako je nastao model „Molnija-2R“, koji se koristi za izviđačke i nadzorne zadatke. Ova transformacija pokazuje kako se postojeće platforme mogu brzo prilagoditi novim vojnim potrebama.

Mini računari i satelitski internet u malom dronu

Prema dostupnim podacima, modernizovani dronovi koriste veoma neobične komponente za vojnu opremu. U unutrašnjosti se nalaze mini računari, uključujući uređaje sa operativnim sistemom Windows 11 i kompjuter Raspberry Pi 5, koji pomažu u upravljanju sistemima letelice. Ovakva kombinacija komercijalnog hardvera i vojne primene postaje sve češća.

Ovakva integracija komercijalne tehnologije pokazuje koliko se brzo briše granica između civilnih i vojnih sistema. Jeftine i dostupne komponente omogućavaju fleksibilnu modernizaciju bez velikih ulaganja u specijalizovanu opremu. Dodatno, to omogućava brzu zamenu delova i lakše održavanje na terenu.

Trka u razvoju novih vojnih tehnologija

Rusija i Ukrajina poslednjih godina ubrzano razvijaju različite vrste dronova i sistema za njihovo presretanje. Ukrajinske snage koriste specijalizovane dronove-presretače za obaranje neprijateljskih letelica, dok Rusija testira nove prenosive sisteme za neutralisanje dronova. Ova konkurencija stvara stalni pritisak za inovacije na obe strane.

Ova tehnološka trka dovela je do brzog razvoja i napadačkih i odbrambenih rešenja. Svaka nova inovacija brzo dobija odgovor druge strane, što dodatno ubrzava ciklus modernizacije. Kao rezultat, front se konstantno menja i prilagođava novim tehnologijama.

Rat ubrzava razvoj autonomnih sistema

Ukrajina paralelno razvija i bespilotna kopnena vozila koja mogu obavljati različite zadatke bez direktnog prisustva vojnika. Pored toga, uveden je i sistem nagrađivanja jedinica koje uspešno koriste dronove tokom borbenih operacija. Ovaj pristup dodatno podstiče inovacije na terenu.

Ovakvi sistemi podstiču masovniju upotrebu tehnologije na frontu i povećavaju značaj preciznih operacija. Dugoročno gledano, rat u Ukrajini postaje testno polje za buduće autonomne vojne sisteme. Sve to ukazuje na ubrzanu transformaciju ratovanja prema automatizaciji i daljinskoj kontroli.