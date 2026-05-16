Slušaj vest

Sve je počelo kada je mladi entuzijasta, bez formalnog matematičkog obrazovanja, odlučio da ChatGPT koristi kao neku vrstu digitalnog saradnika. Ideja nije bila da mašina uradi posao, već da predlaže pravce razmišljanja koje ljudi ranije nisu ni razmatrali.

Problem koji je bio u pitanju potiče iz oblasti teorije brojeva i decenijama je važio za jedan od onih tvrdokornih zadataka bez jasnog puta ka rešenju. Matematičari su godinama pokušavali različite pristupe, ali su uglavnom završavali u istim, već poznatim slepim ulicama. Upravo tu se pojavio AI, ne kao zamena za ljudsku logiku, već kao generator neočekivanih ideja.

porodica, deca, AI Foto: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Rešenje došlo iz više koraka

Tokom rada, model je predlagao neobične kombinacije poznatih matematičkih tehnika. Neke od njih su na prvi pogled delovale besmisleno, ali su u daljoj analizi otvarale potpuno nove pravce razmišljanja. Ljudi koji su pratili proces opisali su ga kao “kao da neko stalno premešta slagalicu dok se ne pojavi nova slika”.

Zanimljivo je da rešenje nije došlo iz jedne savršene formule, već iz niza malih, povezanih uvida. Svaki korak je nadograđivao prethodni, stvarajući lanac logike koji ranije niko nije uspeo da sastavi i upravo ta neočekivana struktura učinila je ceo pristup posebnim.

Foto: P.O.

Bez stroge provere i formalnih dokaza nema pravog napretka

Ipak, stručnjaci ističu da AI nije samostalni genije, već alat koji pojačava ljudsku intuiciju. Njegova snaga je u tome što nudi kombinacije koje ljudski mozak retko spontano generiše, što dalje otvara pitanje koliko još zakopanih problema možda čeka samo drugačiji ugao gledanja.

U akademskoj zajednici reakcije su podeljene. Jedni smatraju da je ovo prekretnica u načinu na koji se rade matematička istraživanja, dok drugi upozoravaju da bez stroge provere i formalnih dokaza nema pravog napretka, bez obzira na to koliko ideja delovala obećavajuće.

Foto: Shutterstock

AI menja i medicinu

Ipak, svi se slažu u jednom, a to je da se način rada znatno menja. AI više nije samo alat za računanje ili objašnjavanje gradiva, već učesnik u kreativnom procesu rešavanja problema, što menja granicu između čoveka i mašine u naučnom otkriću. Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste činjenica da se sve desilo van velikih laboratorija i univerziteta. Jedan računar, jedan model i radoznalost bili su dovoljni da pokrenu diskusiju širom sveta.

Tehnološke kompanije pažljivo prate razvoj ovakvih događaja jer bi slični sistemi jednog dana mogli da ubrzaju otkrića u medicini, fizici i energetici. Ako AI može da pomogne u rešavanju matematičkih zagonetki koje su decenijama delovale nerešivo, mnogi veruju da bi mogao da doprinese i pronalasku novih lekova ili efikasnijih izvora energije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: