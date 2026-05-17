Da li ste sledeći na spisku?

Da li ste sledeći na spisku?

Slušaj vest

Veštačka inteligencija sve brže menja tržište rada i to na način koji mnoge kompanije i zaposleni nisu očekivali, jer se promene dešavaju mnogo brže nego što se prilagođavaju obrazovni sistemi i zakoni.

Poslovi koji su do juče smatrani stabilnim i dugoročnim sada se transformišu ili delimično automatizuju, što stvara osećaj nesigurnosti kod velikog broja radnika. Istovremeno, pojavljuju se potpuno nove pozicije koje ranije nisu ni postojale, ali za njih još uvek nema dovoljno obučenih ljudi.

Foto: Shutterstock

Automatizacija rutinskih i ponavljajućih poslova

Jedan od najvećih efekata AI-ja je automatizacija rutinskih i ponavljajućih poslova, gde softver i algoritmi mogu da obave zadatke brže, preciznije i jeftinije od ljudi. To se posebno vidi u administraciji, korisničkoj podršci, osnovnoj analizi podataka i delovima marketinga koji se oslanjaju na šablone i standardne procedure. Zbog toga kompanije sve češće smanjuju broj zaposlenih u ovim sektorima ili ih premeštaju na druge zadatke.

Međutim, AI ne utiče samo na jednostavne poslove, već sve više ulazi i u kreativne i intelektualne oblasti, poput pisanja, dizajna i analize podataka. Alati koji generišu tekst, slike i kod sada mogu da ubrzaju rad, ali i da zamene deo ljudskog posla u projektima koji su ranije zahtevali timove stručnjaka, što menja način na koji se vrednuje ljudski rad, jer brzina i efikasnost postaju važniji nego sama količina uloženog vremena.

Foto: Shutterstock

Nova kategorija poslova

S druge strane, javlja se i nova kategorija poslova koji su direktno vezani za veštačku inteligenciju, kao što su inženjeri za AI sisteme, stručnjaci za podatke i ljudi koji treniraju i kontrolišu modele. Ove pozicije zahtevaju potpuno nove veštine koje uključuju razumevanje tehnologije, ali i sposobnost da se AI sistemi usmeravaju i ispravljaju. Problem je što obrazovni sistemi kasne u pripremi kadrova za ove uloge.

Kompanije sada sve češće kombinuju ljude i AI u istim timovima, gde algoritmi rade “težak” deo posla, dok ljudi kontrolišu, proveravaju i donose konačne odluke. To stvara hibridni model rada u kojem čovek više nije jedini nosilac produktivnosti, već deo šireg sistema koji uključuje mašine. U takvom okruženju, sposobnost saradnje sa AI postaje ključna veština.

Foto: Shutterstock

Povećava se produktivnost, ali smanjuje potreba za velikim timovima

Zanimljivo je da AI ne uništava samo poslove, već i menja očekivanja od radnika, jer se od ljudi sada traži da budu fleksibilniji i da brže uče nove alate. Poslodavci sve češće očekuju da zaposleni koriste AI u svakodnevnom radu kako bi povećali efikasnost.

Istovremeno, dolazi do polarizacije tržišta rada, gde visoko kvalifikovani radnici koji razumeju tehnologiju postaju još traženiji, dok se srednji sloj poslova postepeno smanjuje, što može dovesti do većih razlika u platama i mogućnostima zapošljavanja.

U nekim industrijama AI ne zamenjuje ljude direktno, već im oduzima deo zadataka, pa jedan radnik sada može da obavi posao koji je ranije radilo nekoliko ljudi.

Foto: Shutterstock

Radna mesta više nisu statična kao pre

Veliku ulogu u svemu ima i brzina razvoja tehnologije, jer se novi AI modeli pojavljuju u ciklusima koji su kraći nego ikada ranije. To znači da se radna mesta menjaju gotovo iz godine u godinu, što otežava dugoročno planiranje karijere. Ljudi više ne mogu da se oslone na jednu veštinu tokom celog radnog veka.

Zbog toga se sve više govori o potrebi za stalnim učenjem i prekvalifikacijom, jer radna mesta više nisu statična kao ranije. Oni koji se brzo prilagode i nauče da koriste AI alate imaju znatno veće šanse da ostanu konkurentni na tržištu rada. U tom smislu, obrazovanje postaje proces koji nikada ne prestaje.

Ipak, postoji i zabrinutost da bi prebrza automatizacija mogla da izazove socijalne i ekonomske probleme, jer ne uspevaju svi da se prilagode istim tempom. Neki radnici mogu ostati iza promena, što stvara pritisak na sisteme socijalne zaštite i tržište rada.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: