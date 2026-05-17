Nova ideja podrazumeva povezivanje chatbot sistema sa bankovnim računima kako bi AI mogao da prati troškove, pretplate i finansijske navike.

Nova funkcija navodno koristi sistem kompanije Plaid, poznate platforme koja povezuje banke i finansijske aplikacije, pa bi korisnici mogli direktno da povežu svoje račune sa ChatGPT-om. Ideja je da AI postane neka vrsta digitalnog finansijskog asistenta koji može da objasni gde vam odlazi novac i kako da bolje organizujete troškove. Drugim rečima, ChatGPT više ne bi bio samo chatbot za pitanja i odgovore, već i mali finansijski detektiv koji analizira vaše navike.

AI ne može da izvršava transakcije

OpenAI tvrdi da sistem funkcioniše u “read-only” režimu, što znači da AI može da vidi podatke, ali ne može da pomera novac niti izvršava transakcije. To bi trebalo da umiri korisnike koji su odmah pomislili na scenario u kojem chatbot slučajno plati račun za nešto što nikada nisu planirali da kupe. Ipak, sama ideja da AI ima pristup finansijskim informacijama mnogima zvuči kao početak nekog futurističkog filma u kojem tehnologija zna o nama baš sve.

Naravno, niko ne želi da zamisli scenario u kojem procure informacije o računima, dugovima ili kreditnim karticama, ali OpenAI tvrdi da korisnici imaju kontrolu nad povezanim podacima i da mogu da isključe naloge kad god žele.

Finansijski kritičar i savetnik

Najzanimljiviji deo cele priče jeste što bi ChatGPT mogao da daje konkretne finansijske savete na osnovu stvarnih podataka, a ne samo opštih informacija sa interneta. U prevodu, mogao bi da primeti da trošite previše na dostavu hrane, da imate previše aktivnih pretplata ili da vam novac “curi” na sitnice koje ni ne primećujete.

Mnogi stručnjaci smatraju da je ovo logičan sledeći korak za AI asistente, jer kompanije žele da chatbotovi postanu deo svakodnevnog života korisnika, a ne samo alat za povremena pitanja. Cilj je da AI jednog dana upravlja kalendarima, mejlovima, kupovinama, pa čak i finansijama, praktično postajući digitalni pomoćnik za sve. Problem je samo što ljudi još nisu sigurni koliko su spremni da prepuste toliko privatnih podataka jednoj tehnologiji.

“Treća kafa danas nije deo finansijskog plana”

Ljudi su posebno fascinirani time koliko se brzo AI iz alata za zabavu i produktivnost pretvara u nešto mnogo ozbiljnije i ličnije. Pre samo nekoliko godina chatbotovi su uglavnom služili za jednostavne razgovore i pomoć oko tekstova, a sada se govori o tome da bi mogli da analiziraju čitavu finansijsku sliku korisnika. Ta brzina razvoja mnogima deluje gotovo nestvarno.

Na društvenim mrežama već kruže šale da će ChatGPT uskoro upozoravati korisnike da ne kupuju gluposti pred kraj meseca ili da hitno prestanu sa online šopingom. Neki zamišljaju AI koji šalje poruke poput: “Možda vam ne treba još jedna tastatura sa RGB osvetljenjem” ili “Treća kafa danas nije deo finansijskog plana”.

Funkcija je još u eksperimentalnoj fazi

Ova funkcija je za sada dostupna samo određenim korisnicima u SAD i još je u eksperimentalnoj fazi, ali mnogi veruju da je ovo tek početak mnogo većeg plana. Ako se pokaže uspešnom, AI asistenti bi mogli postati centralno mesto za upravljanje ličnim finansijama, budžetom i svakodnevnim troškovima, što bi potpuno promenilo odnos ljudi prema bankama, aplikacijama i novcu generalno.

Najveći paradoks cele priče jeste to što ljudi istovremeno žele pametnije alate koji im olakšavaju život, ali se plaše trenutka kada tehnologija postane “previše pametna” i počne da zna više nego što bi trebalo. Upravo zbog toga reakcije na ovu OpenAI ideju idu od oduševljenja do ozbiljne paranoje. Jedni vide budućnost finansija, dok drugi vide početak sveta u kojem chatbot zna svaku kupovinu koju ste pokušali da sakrijete od sebe samog.

