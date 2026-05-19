Papa Leo XIV je formirao radnu grupu za proučavanje veštačke inteligencije, dok se Vatikan priprema da objavi svoju prvu encikliku koja će naglasiti potrebu za etičkim pristupom tehnologiji koji poštuje ljudsko dostojanstvo i mir. Radna grupa je formirana zbog ubrzanog razvoja AI-ja i njegovog uticaja na ljude i društvo.

Cilj Vatikana je da etički glas crkve bude prisutan u globalnoj debati o AI-ju, posebno kada tehnologija počne da utiče na obrazovanje, medicinu, zapošljavanje i državnu administraciju. Papa Leo XIV smatra da AI ne sme zameniti ljudsku moralnu odgovornost, već mora služiti ljudima.

AI softver analizira snimke pluća i identifikuje sumnjive čvoriće, nakon čega lekari koriste robotski kateter kako bi uzeli preciznu biopsiju direktno iz sumnjivog područja. Time se u jednom zahvatu dobija pouzdana dijagnoza

Upozorenje na tehnološku idolizaciju

U više obraćanja, Papa Leo XIV ističe opasnost da AI postane ideološka sila kojoj društvo slepo prepušta donošenje odluka. Vatikan upozorava da tehnologija ne sme zameniti ljudsku moralnu odgovornost. Kako je Papa rekao tokom konferencije o AI u junu 2025., generativni AI može uticati na našu sposobnost da prepoznamo istinu i lepotu, što je fundamentalno za ljudsku perspektivu.

Posebna zabrinutost postoji jer AI sistemi sve više utiču na ključne sfere društva. Bez etičkih okvira, razvoj tehnologije može doprineti dehumanizaciji i narušavanju vrednosti. Vatikan apeluje na uključivanje etičkih i filozofskih principa u sve faze razvoja AI-ja, posebno kada se primenjuje u obrazovanju i javnoj upravi.

Silicijumska dolina i moralni izazovi

Ideje iz Silicijumske doline o transhumanizmu i superinteligenciji izazivaju dodatnu pažnju Vatikana. Kompanije poput Nvidia, OpenAI i xAI vide AI kao tehnologiju koja menja definiciju rada, znanja i ljudskih sposobnosti. Papa Leo XIV ističe da ekonomski i tehnološki interesi ne smeju nadjačati ljudske vrednosti.

Vatikan nastoji da se pozicionira kao moralni glas u globalnoj debati o AI-ju. Cilj je podsetiti tehnološke lidere da razvoj AI-ja mora služiti ljudima, a ne da ih nadmašuje ili kontroliše njihove odluke. Radna grupa Vatikana pruža smernice za human-centered AI, podsećajući industriju na moralnu odgovornost.

AI postaje političko i društveno pitanje

Veštačka inteligencija više nije samo tehnički izazov. Postaje političko, filozofsko i društveno pitanje, jer vlade, univerziteti i verske institucije razmatraju njen uticaj. Papa Leo XIV naglašava da odluke koje donose AI sistemi moraju ostati u ljudskim rukama, posebno u oblastima rata i javne sigurnosti.

Vatikan posebno upozorava na rizike automatizovanog odlučivanja, manipulacije informacijama i gubitka ljudskog dostojanstva. Tehnologija bez etičkih granica može potkopati slobodu i empatiju. Kako Papa kaže, AI mora biti alat koji nadopunjuje, a ne zamenjuje ljudsku inteligenciju i moralnu prosudbu.

Sukob dve vizije budućnosti

U globalnoj debati o AI-ju sukobljavaju se dve vizije: Silicijumska dolina vidi AI kao sredstvo ubrzanja ljudskog napretka, dok Vatikan upozorava da AI tehnologija bez etike može potisnuti moralnu odgovornost i ljudsku empatiju. Papa Leo XIV podseća da AI ne sme postati moć koja oblikuje društvo bez ljudskog nadzora.

Prisustvo Vatikana u raspravi pokazuje koliko je AI postao centralna tema savremenog društva. Ove diskusije otvaraju pitanja o moći, kontroli, identitetu i ulozi čoveka u digitalnom svetu. Enciklika koju priprema Papa Leo XIV staviće etičke smernice u prvi plan, podsećajući čovečanstvo da tehnologija mora služiti miru, pravdi i ljudskosti.

Vatikan i globalna AI politika

Papa Leo XIV koristi radnu grupu i nadolazeću encikliku da postavi etičke smernice u globalnoj AI debati. Vatikan se zalaže za pristup “human-centered AI”, gde tehnologija služi čoveku, a ne obrnuto, i traži uključivanje međunarodnih regulatora i tehnoloških lidera u etičke rasprave.

Ove inicijative nadovezuju se na ranije projekte poput Rome Call for AI Ethics, u kojem su učestvovale kompanije kao što su Microsoft, IBM i Cisco, sa ciljem da AI razvija po principima inkluzivnosti, odgovornosti i zaštite privatnosti. Vatikan naglašava da globalna primena AI-ja mora poštovati mir, ljudsko dostojanstvo i socijalnu pravdu.