Slušaj vest

Andrej Karpati je istraživač i inženjer koji je imao ključnu ulogu u razvoju savremenih sistema veštačke inteligencije. Njegov rad obuhvata akademska istraživanja i industrijske projekte koji su oblikovali pravac modernog dubokog učenja. Tokom svoje karijere radio je na preseku mašinskog učenja, računarskog vida i obrade prirodnog jezika, što ga je dovelo u vrh AI istraživanja. Njegov pristup je često spajao teoriju i praktičnu primenu u realnim sistemima.

Njegov rad je uticao na to kako današnji sistemi razumeju slike, tekst i složene podatke. Posebno je doprineo razvoju metoda koje omogućavaju skaliranje modela na ogromne skupove podataka. Zbog doprinosa u različitim kompanijama i istraživačkim projektima, njegovo ime se često povezuje sa razvojem naprednih modela koji stoje iza modernih AI alata. Njegove ideje su postale deo osnova na kojima rade savremeni sistemi poput velikih jezičkih modela.

Foto: printscreen YT

Istraživanje koje je povezalo slike i jezik

Tokom doktorskih studija na Stanfordu, Karpati je radio na problemu povezivanja vizuelnih informacija sa tekstom. Njegov cilj bio je da AI sistemi ne samo prepoznaju objekte na slici, već i da ih opisuju prirodnim jezikom. Cilj istraživanja bio je da se približi način na koji ljudi povezuju vizuelnu percepciju i govor. Ovaj pravac je otvorio vrata za multimodalne sisteme koji kombinuju više tipova podataka.

Njegovi radovi u ovoj oblasti postavili su temelje za sisteme koji danas mogu automatski da generišu opise slika. Ovi modeli su kasnije postali standard u mnogim aplikacijama računarskog vida i AI asistencije. Ovaj pristup je kasnije postao važan deo multimodalnih AI modela koji kombinuju različite tipove podataka. Danas se koristi u naprednim sistemima koji povezuju tekst, slike i video u jedinstvene modele razumevanja.

Foto: Shutterstock

Razumevanje kako neuronske mreže „misle”

U ranim fazama razvoja dubokog učenja, neuronske mreže su često smatrane neprozirnim sistemima. Karpati je pokušao da učini njihove unutrašnje procese vidljivijim i razumljivijim istraživačima. Njegov fokus je bio na vizualizaciji unutrašnjih stanja modela kako bi se lakše analiziralo ponašanje mreža. Ovaj pristup je pomogao da se smanji “crna kutija” efekat u AI.

Posebno se bavio modelima koji pamte sekvence podataka, pomažući istraživačima da bolje razumeju kako AI obrađuje duže tekstove i informacije kroz vreme. Njegovi nalazi su unapredili razumevanje LSTM arhitektura i sličnih modela. Ovaj rad je bio važan za razvoj sistema za obradu jezika. Kasnije je uticao na razvoj modernih transformera i velikih jezičkih modela.

Foto: Shutterstock

Učešće u razvoju OpenAI i Tesla Autopilot sistema

Karpati je bio među ranim članovima istraživačkog tima OpenAI, gde je učestvovao u razvoju pristupa koji kombinuju skaliranje neuronskih mreža i učenje kroz iskustvo. Njegov rad je pomogao u definisanju istraživačke kulture organizacije u njenim ranim godinama. Tamo je radio u periodu kada su postavljani temelji za kasnije velike jezičke modele. Njegov doprinos je bio važan za usmeravanje fokusa na duboko učenje i skalabilne sisteme.

Kasnije je prešao u Teslu, gde je vodio tim za veštačku inteligenciju u okviru sistema autonomne vožnje. Njegov tim je radio na sistemima koji obrađuju ogromne količine vizuelnih podataka iz realnog sveta. Njegov rad je bio usmeren na to da vozila prepoznaju okolinu u realnom vremenu i donose odluke na osnovu velikih količina podataka sa puteva. Ovi sistemi su omogućili napredak u razvoju polu-autonomne i autonomne vožnje.

Foto: Shutterstock

Uloga edukatora i novi pravac učenja AI

Pored industrijskog i istraživačkog rada, Karpati je postao poznat i kao edukator koji pojednostavljuje kompleksne AI koncepte. Njegovi kursevi su pomogli mnogim studentima da razumeju osnove dubokog učenja bez prethodnog velikog iskustva. Njegovi univerzitetski kursevi i online objašnjenja pomogli su velikom broju ljudi da razumeju osnove i napredne koncepte dubokog učenja. Njegov stil podučavanja fokusira se na intuitivno razumevanje umesto samo teorije.

Kasnije je pokrenuo i obrazovni projekat fokusiran na učenje veštačke inteligencije uz pomoć savremenih alata. Projekat kombinuje AI asistente sa strukturiranim učenjem kako bi se ubrzalo savladavanje gradiva. Ideja je da se složeni koncepti približe studentima i programerima kroz praktičan rad i interaktivno učenje. Ovaj pristup ima za cilj da modernizuje način na koji se uči programiranje i mašinsko učenje.