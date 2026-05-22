Novo istraživanje koje je objavio Galup pokazuje neočekivan trend, gde se veći deo stanovništva snažno protivi izgradnji AI data centara u svojim lokalnim zajednicama. Prema podacima, čak 71% Amerikanaca izrazilo je određeni nivo protivljenja, što je više nego kod nuklearnih elektrana. Ovakav rezultat ukazuje na rastući jaz između tehnološkog napretka i percepcije rizika u javnosti.

Zanimljivo je da bi manji procenat ljudi bio protiv nuklearne elektrane u blizini nego protiv AI data centra, uprkos istorijski jakim strahovima od nuklearne energije. Ovi rezultati ukazuju na rastuću zabrinutost zbog uticaja veštačke inteligencije i infrastrukture koja je podržava. To pokazuje i koliko se percepcija „opasnosti“ menja u savremenom tehnološkom dobu.

Data centri kao nova industrijska sila

AI data centri predstavljaju specijalizovane objekte koji služe za obuku i rad velikih modela veštačke inteligencije. U njima se nalaze stotine hiljada GPU jedinica, a potrošnja energije može biti uporediva sa potrošnjom čitavih gradova. Ovakvi sistemi zahtevaju i ogromne količine vode za hlađenje, što dodatno opterećuje lokalne resurse.

Pre pojave AI, data centri su bili znatno manji i služili su uglavnom za klaud servise i internet infrastrukturu. Danas se razvijaju mega-kompleksi koji zauzimaju ogromne površine, posebno u američkim saveznim državama poput Teksasa, Virdžinije i Džordžije. U tom razvoju učestvuju velike kompanije kao što su OpenAI, Oracle, SoftBank, Amazon i Microsoft. Ovaj rast pokazuje koliko brzo AI infrastruktura postaje ključna za globalnu ekonomiju.

Ekološki i društveni pritisak na zajednice

Istraživanje pokazuje da se većina protivnika data centara najviše brine zbog prekomerne potrošnje vode i električne energije. Takođe se ističe gubitak poljoprivrednog zemljišta i prirodnih staništa, što dodatno pojačava otpor lokalnog stanovništva. Ove brige se često povezuju sa dugoročnim posledicama po lokalne ekosisteme.

Pored ekoloških faktora, građani navode i zabrinutost za kvalitet života i rast troškova u zajednicama. Među strahovima su buka, zagađenje, ali i šira pitanja vezana za etiku razvoja veštačke inteligencije i nedostatak jasne regulative. Sve to zajedno stvara širok spektar razloga zbog kojih otpor raste u različitim regionima.

Ekonomske koristi naspram lokalnog otpora

Manji deo ispitanika podržava izgradnju data centara, ističući potencijalne ekonomske koristi kao što su nova radna mesta i veći poreski prihodi. Oko 7% ispitanika snažno podržava ovakve projekte, dok dodatnih 20% ima umereno pozitivan stav. Ova manjina uglavnom gleda na dugoročne koristi za lokalnu ekonomiju.

Ipak, većina demografskih grupa pokazuje otpor, uključujući žene i birače Demokratske stranke, koji su posebno skeptični. Ovaj jaz pokazuje koliko je tema podeljena i koliko su različiti interesi između industrije i lokalnih zajednica. To dodatno otežava postizanje konsenzusa oko budućih infrastrukturnih projekata.

Ogromna potrošnja resursa i rast infrastrukture

Veliki AI data centri mogu potrošiti i do 20 miliona litara vode dnevno, što ih stavlja u rang potrošnje manjih gradova. Ova količina resursa postaje ključna tačka rasprave o održivosti AI industrije. Sve češće se postavlja pitanje da li postojeći sistemi mogu dugoročno izdržati takav pritisak.

U nekim oblastima već dolazi do direktnog uticaja na lokalno stanovništvo, uključujući planove za preusmeravanje električne energije ka data centrima. Primer regiona oko jezera Tahoe pokazuje kako se energetski prioriteti mogu promeniti, što dodatno povećava zabrinutost građana. Ovakve odluke otvaraju debatu o tome ko zapravo ima prioritet u pristupu osnovnim resursima.