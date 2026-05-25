Slušaj vest

Kompanija Meta našla se na udaru kritika nakon što su procureli detalji internog sastanka održanog usred velikih otpuštanja. Dok su hiljade zaposlenih čekale da saznaju da li će izgubiti posao, direktor Mark Zakerberg govorio je o tome koliko su njihovi podaci i rad dragoceni za razvoj veštačke inteligencije. Mnogi zaposleni njegove izjave doživeli su kao hladne i potpuno bezosećajne prema ljudima koji strahuju za egzistenciju.

Meta je ranije najavila otpuštanje oko deset odsto radne snage, odnosno približno 7.800 zaposlenih. Umesto brzog procesa, kompanija je nedeljama ostavila radnike u neizvesnosti bez informacija o tome ko će biti otpušten, što je dodatno pojačalo stres i nezadovoljstvo među zaposlenima. Bivši radnici tvrde da je atmosfera unutar kompanije postala jedna od najgorih u istoriji Mete.

Foto: Shutterstock

Audio-snimak drastično pogoršao situaciju

Audio-snimak sa internog sastanka u kompaniji Meta, koji je objavio More Perfect Union, izazvao je pravi haos među zaposlenima i na društvenim mrežama. Dok su hiljade radnika čekale da saznaju da li će ostati bez posla, Mark Zakerberg govorio je o tome kako Meta koristi rad i znanje zaposlenih za treniranje sopstvenih AI modela. Najveći šok izazvala je njegova izjava da veštačka inteligencija najbolje napreduje kada „posmatra veoma pametne ljude“ dok rade unutar kompanije.

Problem je bio u trenutku kada su te reči izgovorene, jer su upravo ti isti zaposleni bili usred talasa masovnih otpuštanja. Mnogi radnici su njegove komentare doživeli kao otvoreno provociranje i dokaz da kompanija vidi zaposlene prvenstveno kao resurs za razvoj AI tehnologije. Kritičari tvrde da je Meta praktično koristila iskustvo i rad zaposlenih kako bi ubrzala razvoj sistema koji bi dugoročno mogli da zamene deo ljudskog rada.

Posebno kontroverzan deo odnosio se na tvrdnju da su Meta zaposleni vredniji za treniranje AI sistema od spoljnih saradnika i ugovornih radnika. Zakerberg je objasnio da kompanija veruje kako interni timovi mogu mnogo efikasnije da pomognu razvoju AI modela za programiranje i automatizaciju. Mnogi su to protumačili kao poruku da kompanija želi maksimalno da iskoristi znanje zaposlenih pre nego što ih otpusti.

Njegove izjave izazvale su talas negativnih reakcija na internetu, gde su korisnici društvenih mreža komentare opisivali kao hladne, cinične i uznemirujuće. Deo javnosti smatra da je slučaj pokazao koliko se prioriteti velikih tehnoloških kompanija brzo pomeraju sa zaposlenih na razvoj veštačke inteligencije. Sve više bivših radnika tehnološkog sektora upozorava da AI revolucija menja odnos kompanija prema ljudima koji su godinama gradili njihove proizvode.

Foto: May James / Zuma Press / Profimedia

AI postao važniji od zaposlenih

Kompanija Meta poslednjih godina ulaže milijarde dolara u razvoj veštačke inteligencije i sopstvene AI infrastrukture. Cilj kompanije je da ubrza razvoj naprednih modela i zadrži korak u tehnološkoj trci sa rivalima poput Googlea, Microsofta i OpenAI-ja. Međutim, sve više zaposlenih veruje da je Meta spremna da žrtvuje hiljade radnih mesta kako bi ubrzala razvoj AI tehnologije.

Zbog toga mnogi analitičari smatraju da su zaposleni postali sekundarni prioritet u odnosu na AI projekte i automatizaciju. Kritičari upozoravaju da velike tehnološke kompanije sve češće posmatraju radnike kao privremeni alat za obuku sistema koji bi jednog dana mogli da zamene deo ljudskog rada. Upravo taj strah postaje jedna od najvećih tema u savremenoj tehnološkoj industriji.

Foto: Shutterstock

Istovremeno, tehnološke kompanije širom sveta sprovode masovna otpuštanja dok ulažu rekordne količine novca u razvoj AI sistema. Brojni radnici smatraju da industrija ulazi u period u kojem će automatizacija imati prednost nad stabilnim zapošljavanjem i dugoročnim razvojem timova. Mnogi stručnjaci upozoravaju da bi ovakav trend mogao potpuno promeniti tržište rada u IT sektoru.

Takav pristup izaziva ozbiljnu zabrinutost među zaposlenima, posebno u trenutku kada tehnološka industrija prolazi kroz jedan od najvećih talasa otpuštanja poslednjih godina. Sve više ljudi strahuje da bi razvoj veštačke inteligencije mogao dodatno smanjiti potrebu za velikim brojem radnika u budućnosti. Zbog toga deo javnosti smatra da AI revolucija više nije samo tehnološko, već i ozbiljno društveno pitanje.

Foto: Shutterstock

Zaposleni ne razumeju logiku kompanije

Izjave Marka Zakerberga otvorile su pitanje koje mnogi zaposleni javno postavljaju: ako su njihovo znanje i inteligencija toliko važni za razvoj AI sistema, zašto ih kompanija istovremeno otpušta? Upravo ta kontradikcija postala je glavni razlog besa među zaposlenima i bivšim radnicima Mete.

Situacija je dodatno otežana lošim stanjem na tržištu rada u IT sektoru, gde hiljade stručnjaka pokušavaju da pronađu nove poslove nakon talasa otpuštanja. Mnogi zaposleni strahuju da bi razvoj AI tehnologije mogao dodatno smanjiti potrebu za ljudskim radom u budućnosti. Neki analitičari upozoravaju da bi ovo mogao biti tek početak velikih promena u tehnološkoj industriji.

Foto: Shutterstock

Simbol nove ere tehnoloških otpuštanja

Masovna otpuštanja uz istovremeni razvoj veštačke inteligencije postaju zaštitni znak modernih tehnoloških kompanija. Meta je sada postala jedan od najvidljivijih primera kako velike firme pokušavaju da smanje troškove dok ubrzano grade AI sisteme budućnosti.

Sve više stručnjaka upozorava da bi slične poteze uskoro mogle povući i druge kompanije.

Debata više nije samo tehnološka već i društvena, jer se postavlja pitanje koliko daleko kompanije mogu ići u automatizaciji rada. Kritičari smatraju da bi bez ozbiljnih pravila i zaštite zaposlenih AI revolucija mogla potpuno promeniti odnos između radnika i velikih korporacija.

Zbog toga slučaj Mete mnogi vide kao upozorenje na pravac u kojem se kreće čitava industrija.