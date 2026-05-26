U okviru analize odgovora koje daju AI modeli, postavljeno je pitanje kako bi izgledao plan za gubitak 10 kilograma u roku od 90 dana. I ChatGPT i Gemini su odgovorili bez ublažavanja, uz naglasak da je reč o veoma zahtevnom cilju koji traži strogu disciplinu. Od samog početka, pristup je bio više analitički nego motivacioni.

Oba modela su jasno stavila do znanja da se ne radi o jednostavnom fitnes izazovu, već o režimu koji ne ostavlja prostor za improvizaciju. U njihovim odgovorima dominira logika kontrole, preciznosti i svakodnevnog praćenja unosa i potrošnje energije. Zaključak je da je konzistentnost ključni faktor uspeha.

“Brutalan” kalorijski okvir i realnost deficita

ChatGPT je u svojoj proceni naveo da osoba od oko 65 kilograma, koja redovno trenira, ima dnevne potrebe između 2.200 i 2.500 kalorija. Za ostvarenje cilja od 10 kilograma za 90 dana, predloženi unos se spušta na oko 1.600 do 1.800 kalorija dnevno. To podrazumeva konstantan kalorijski deficit bez značajnijih odstupanja.

Ton odgovora bio je direktan i tehnički, bez motivacionih elemenata. Naglašeno je da ne postoji prostor za “varanje” ili povremeno opuštanje u ishrani. Svako odstupanje direktno utiče na usporavanje rezultata i narušavanje plana.

Gemini ide još niže i strože

U svojoj analizi, Gemini je procenio još restriktivniji okvir, sa dnevnim unosom između 1.500 i 1.600 kalorija. Poseban naglasak stavljen je na preciznu raspodelu proteina, ugljenih hidrata i masti u okviru svakog dana ishrane. Svaki makronutrijent ima tačno definisanu ulogu.

Takođe je upozoreno da ovakav pristup može dovesti do pojačanog umora i sporijeg oporavka ukoliko se kombinuje sa intenzivnim treningom. U tom kontekstu, cilj je predstavljen kao fizički i mentalno zahtevan režim koji ostavlja malo prostora za fleksibilnost. Ovakav režim zahteva stalno praćenje tela i performansi.

Hrana kao strogo definisan sistem

Oba AI modela su se usaglasila da ishrana u ovakvom planu prestaje da bude stvar izbora i postaje matematički sistem. Fokus je na proteinima iz izvora kao što su paneer, soja, mahunarke i suplementi, uz strogo kontrolisane porcije. Svaki obrok mora imati jasnu funkciju.

U isto vreme, naglašeno je da se ugljeni hidrati i masti ne isključuju, ali se precizno ograničavaju. Posebno je istaknuto da i male količine ulja i dodataka u pripremi hrane mogu značajno uticati na ukupni kalorijski bilans. Kontrola postaje važnija od raznolikosti ishrane.

Ishrana bogata vlaknima, zdravim mastima i celovitim namirnicama ključna je za očuvanje zdravlja srca i smanjenje rizika od srčanih bolesti

Skriveni kalorijski faktori u ishrani

U analizi je posebno izdvojena tema “nevidljivih kalorija” koje dolaze iz načina pripreme hrane. Oba modela su ukazala da se često zanemaruju kalorije iz ulja, začina i dodatnih sastojaka koji se ne računaju precizno. To stvara lažan osećaj “zdrave ishrane”.

Zaključak je da čak i ishrana koja deluje zdravo može odstupati od plana ako se ne prati detaljno. U tom kontekstu, kontrola porcija i merenje postaju ključni elementi uspeha. Bez toga, napredak postaje nepredvidiv.

Kod žena je bazalni metabolizam niži, što znači da organizam u mirovanju troši manje kalorija

AI analiza gubitka kilograma

