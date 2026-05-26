Nova generacija AI robota iz Kine pokazuje kako bi svakodnevni život mogao da izgleda već za nekoliko godina, a ono što posebno iznenađuje jeste činjenica da se ovakvi sistemi već testiraju u pravim domovima.

Robot koji kuva, čisti i organizuje kuću

Novi humanoidni robot koristi kombinaciju kamera, robotskih ruku i naprednih AI sistema kako bi se kretao kroz prostor, prepoznavao predmete i obavljao različite kućne zadatke.

Prema dostupnim informacijama, robot može da: priprema jednostavne obroke, čisti prostorije, organizuje stvari po kući, koristi kućne uređaje, budi vlasnika ujutru i prati dnevne rutine.

Za razliku od ranijih prototipova koji su uglavnom služili kao demonstracija tehnologije, ovaj model se već testira u stvarnim kućnim uslovima.

Veštačka inteligencija preuzima kućne poslove

Najveća promena dolazi iz načina na koji robot razume okruženje. Sistem koristi AI obradu direktno na uređaju, što mu omogućava da donosi odluke u realnom vremenu bez stalnog oslanjanja na cloud servere.

Robot može da prepozna prostorije, pronađe predmete, otvara fioke, koristi kuhinjske uređaje i izvršava višestepene komande poput: "spremi doručak i očisti kuhinju posle toga".

Stručnjaci smatraju da je ovo jedan od prvih ozbiljnih koraka ka potpuno automatizovanom domaćinstvu.

Da li uskoro svi dobijamo kućne robote?

Iako su ovakvi sistemi još u ranoj fazi razvoja i verovatno veoma skupi, tehnološke kompanije sve agresivnije ulažu u AI asistente za domove.

Mnogi veruju da će u narednih pet do deset godina kućni roboti postati podjednako uobičajeni kao što su danas robotski usisivači ili pametni zvučnici.

Ono što je do skoro izgledalo kao daleka budućnost sada polako postaje stvarnost, a ideja da kućne poslove potpuno prepustimo robotima više ne deluje nemoguće.