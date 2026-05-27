Xiaomi: "malo zrno pirinča" koje je osvojilo svet

Ime Xiaomi na kineskom znači "malo proso" ili "zrno pirinča". Osnivač Lei Jun objasnio je da naziv simbolizuje ideju da i nešto malo može da postane ogromno.

Postoji i dublje značenje. "Xiao" se povezuje sa budističkim konceptom da jedno malo zrno može imati ogromnu snagu, dok "Mi" mnogi tumače kao skraćenicu za "Mobile Internet" ili čak "Mission Impossible", jer je kompanija u početku delovala kao nemoguća misija protiv tada dominantnih brendova.

Danas je Xiaomi jedan od najvećih proizvođača telefona na svetu, ali ime i dalje podseća na skroman početak kompanije.

Huawei: ime koje zvuči moćno

Naziv Huawei sastoji se od dve kineske reči. "Hua" se često povezuje sa Kinom ili pojmom "sjajno", dok "Wei" znači dostignuće ili moć.

Kombinacija se najčešće prevodi kao "kinesko dostignuće" ili "velika kineska moć". To zapravo savršeno opisuje ambiciju kompanije koja je od proizvođača telekom opreme postala globalni tehnološki gigant.

Zanimljivo je da se ime Huawei dugo pogrešno izgovaralo širom sveta, pa je kompanija čak pravila posebne marketinške kampanje kako bi ljudi naučili pravilan izgovor.

Lenovo: spoj legende i latinskog jezika

Ime Lenovo nastalo je spajanjem dve reči.

"Le" dolazi iz originalnog naziva kompanije "Legend", dok "novo" na latinskom znači upravo "novo". Dakle, Lenovo praktično znači "nova legenda".

Kompanija je promenila ime kada je krenula u globalnu ekspanziju, jer je naziv "Legend" bio previše generički i teško zaštititi na međunarodnom tržištu.

OnePlus: filozofija "uvek više"

Kod OnePlus priča je jednostavnija, ali veoma pametno osmišljena.

Broj "1" predstavlja najbolji mogući proizvod ili standard, dok "Plus" simbolizuje želju kompanije da ponudi nešto više od konkurencije. Cela filozofija kasnije je pretočena i u čuveni slogan "Never Settle".

Samsung: "tri zvezde" koje simbolizuju veličinu

Ime Samsung dolazi iz korejskog jezika i sastoji se od dve reči: "Sam" znači tri, a "Sung" znači zvezda.

Osnivač kompanije želeo je naziv koji simbolizuje nešto veliko, moćno i večno. U korejskoj kulturi broj tri predstavlja snagu i veličinu, dok zvezde simbolizuju trajnost i uspeh.

Zanimljivo je da Samsung u početku uopšte nije bio tehnološka kompanija. Firma je osnovana još 1938. godine i prvobitno se bavila trgovinom hrane, rezancima i sušenom ribom. Tek decenijama kasnije kompanija je ušla u svet elektronike i postala jedan od najvećih proizvođača telefona, televizora i čipova na planeti.

Stari Samsung logo čak je imao tri zvezde, direktnu referencu na samo ime kompanije.

Honor: ime koje znači čast i prestiž

HONOR je dobio ime po engleskoj reči "honor", odnosno "čast".

Kompanija je želela naziv koji zvuči internacionalno, premium i lako pamtljivo širom sveta. Ideja je bila da telefoni predstavljaju kvalitet i ponos korisnika koji ih koriste.

Honor je prvobitno bio podbrend kompanije Huawei, fokusiran na mlađu publiku i povoljnije uređaje. Kasnije je postao zaseban brend, ali je zadržao filozofiju modernog dizajna i jakih performansi po nižoj ceni.