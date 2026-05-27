Kineski BYD očigledno više ne želi da pravi samo “normalne” automobile. Njihov luksuzni brend Yangwang napravio je SUV koji izgleda kao miks Range Rovera, tenka i futurističkog koncept vozila, a prema utiscima Top Geara, model U8 je jedan od najluđih automobila koji su se pojavili poslednjih godina.

Yangwang U8 pokreću čak četiri elektromotora, po jedan za svaki točak, uz ukupnu snagu od oko 1.200 KS. Ogromni SUV do 100 km/h stiže za svega 3,6 sekundi, što je rezultat kakav se očekuje od superautomobila, a ne vozila teškog preko tri tone. Pored brutalnog ubrzanja, automobil može i da se okrene u mestu poput tenka zahvaljujući nezavisnoj kontroli svakog točka.

SUV koji može da pluta po vodi

Najšokantnija funkcija ipak nije snaga već sposobnost da automobil – pluta. U slučaju poplava, U8 može da nastavi kretanje kroz vodu i do 30 minuta, dok sistem automatski zatvara prozore i prilagođava vozilo “plovećem režimu”. Top Gear opisuje iskustvo kao čudan spoj vožnje automobilom i vožnje čamcem.

Iako ova opcija zvuči kao marketinški trik, BYD tvrdi da je zamišljena kao bezbednosna funkcija za regione pogođene čestim poplavama. U8 pritom može da prolazi kroz vodu dubine do jednog metra, dok posebna suspenzija održava stabilnost čak i kada dođe do pucanja gume pri velikoj brzini.

Luksuzna kabina i futurističke tehnologije

Unutrašnjost modela U8 više podseća na luksuzni salon nego na klasičan SUV. Kabina je prepuna ekrana, masažnih sedišta, premium drveta i kože, a putnici pozadi dobijaju zasebne displeje i čak frižider ugrađen u centralni naslon. Wired navodi da automobil ima čak i karaoke sistem, dok britanski mediji opisuju enterijer kao kombinaciju Bentleya i tehnološkog startapa iz budućnosti.

Ipak, uprkos impresivnim mogućnostima, pojedini evropski mediji smatraju da je U8 možda “previše” za evropsko tržište. Automobil je ogroman, ekstremno težak i prepun demonstracionih funkcija koje više služe da pokažu tehnološku moć kineske auto-industrije nego da budu svakodnevno korisne. Ali upravo zbog toga Yangwang U8 već sada privlači ogromnu pažnju širom sveta.

Yangwang U8 Foto: Youtube printscreeen