Put od male fabrike baterija do rivala Tesli jedan je od najzanimljivijih uspona u modernoj tehnološkoj industriji.

Od baterija do automobilske imperije

BYD je osnovan 1995. godine u kineskom gradu Šenžen, a kompaniju je pokrenuo preduzetnik Wang Chuanfu. U početku se firma bavila proizvodnjom punjivih baterija za mobilne telefone i elektroniku, u vreme kada je tržište eksplodiralo zahvaljujući brendovima poput Nokije i Motorole.

Kompanija je brzo rasla jer je nudila znatno jeftiniju proizvodnju od japanskih konkurenata. Već početkom 2000-ih BYD je postao jedan od najvećih proizvođača baterija na svetu.

Veliki preokret dogodio se 2003. godine kada je BYD kupio malu kinesku automobilsku kompaniju Qinchuan Auto. Mnogi su tada bili skeptični prema ideji da proizvođač baterija može praviti automobile, ali se ispostavilo da je upravo znanje o baterijama postalo najveća prednost kompanije u eri električnih vozila.

Šta zapravo znači BYD?

Ime BYD godinama je izazivalo rasprave među fanovima automobila. Zvanično, skraćenica znači “Build Your Dreams”, odnosno “Izgradi svoje snove”.

Ipak, zanimljivo je da kompanija na početku nije imala tako romantično značenje. Prema ranijim pričama iz Kine, naziv “BYD” prvobitno je izabran jer kratke kombinacije slova lakše prolaze pri registraciji kompanije i bolje izgledaju na berzi. Tek kasnije je slogan “Build Your Dreams” postao deo identiteta brenda i pretvoren u zvanično značenje.

Zbog toga su prvi BYD modeli čak imali ogromni natpis “BUILD YOUR DREAMS” preko zadnjeg dela automobila, što je postalo jedan od najprepoznatljivijih detalja ranih vozila kompanije.

Kako je BYD postao globalni gigant

Poslednjih godina BYD je prerastao u jednog od najvažnijih igrača automobilske industrije. Kompanija proizvodi električne automobile, hibride, autobuse, baterije i čak sopstvene čipove.

Veliki trenutak za kompaniju dogodio se kada je investicioni fond Berkshire Hathaway milijardera Warren Buffett investirao u BYD još 2008. godine. Ta investicija privukla je ogromnu pažnju sveta i dala dodatni kredibilitet kineskom proizvođaču.

Danas BYD prodaje milione elektrifikovanih vozila godišnje i ozbiljno konkuriše kompanijama poput Tesla, posebno na evropskom i kineskom tržištu. Njihovi modeli sve češće se pojavljuju i na ulicama Evrope, a kompanija ubrzano širi proizvodnju i van Kine.