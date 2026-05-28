Mikеле Spanjulo, stručnjak za bezbednost u kompaniji Google, uhapšen je u Njujorku zbog sumnje da je koristio interne podatke za trgovinu na platformi Polymarket. Tužilaštvo tvrdi da je na taj način zaradio više od milion dolara kroz predviđanja povezana sa internet pretragama. Protiv njega su podignute optužbe za prevaru, elektronsku zloupotrebu i pranje novca.

Spanjulo je radio u kancelariji kompanije u Cirihu još od 2014. godine i imao pristup poverljivim podacima o popularnim pretragama korisnika. Istražitelji navode da je upravo te informacije koristio kako bi unapred znao moguće ishode pojedinih opklada. Njegove aktivnosti navodno su trajale tokom poslednjih meseci 2025. godine.

Milionska zarada preko Polymarketa

Jedna od najzapaženijih opklada odnosila se na pitanje ko će biti najtraženija osoba godine na Google pretrazi tokom 2025. Spanjulo je navodno uspešno pogodio odgovor i na toj opkladi ostvario dobit od oko 1,2 miliona dolara. Istraga tvrdi da je prednost imao zahvaljujući internim statistikama kompanije.

Pobednik tog predviđanja bio je pevač D4vd, koji je kasnije dospeo u centar velike medijske pažnje zbog ozbiljnog krivičnog slučaja.

Federalni istražitelji smatraju da obični korisnici nisu mogli da imaju pristup informacijama koje su njemu bile dostupne. Zbog toga je slučaj označen kao klasičan primer insider trgovine.

FBI otkrio način rada

Prema navodima FBI-a, Spanjulo je unapred znao rezultate pojedinih tržišnih pitanja pre nego što su postali dostupni javnosti. Agent Brendon Rac istakao je da su korišćeni podaci imali veliku komercijalnu vrednost za kompaniju Google. To je omogućilo osumnjičenom značajnu prednost nad ostalim učesnicima tržišta.

Istražitelji su pratili aktivnosti naloga pod imenom AlphaRaccoon, za koji se dugo sumnjalo da pripada osobi iz Google-a. Mnogi korisnici platforme smatrali su da su precizna predviđanja tog naloga gotovo nemoguća bez internih informacija. Kasnija istraga povezala je nalog upravo sa Spanjulom.

Polymarket pod pritiskom vlasti

Platforma Polymarket poslednjih meseci nalazi se pod povećanim nadzorom američkih regulatora i političara. Kritičari tvrde da sistem omogućava manipulacije i zloupotrebu poverljivih podataka kroz anonimno trgovanje. Posebna pažnja usmerena je na verziju platforme koja funkcioniše van teritorije SAD-a.

Predstavnici kompanije saopštili su da sarađuju sa američkim vlastima tokom cele istrage. Iz Polymarketa navode da blockchain transakcije ostavljaju tragove i omogućavaju lakše otkrivanje sumnjivih aktivnosti. Kompanija tvrdi da želi transparentno i pošteno tržište za sve korisnike.

Google i regulatori pooštravaju kontrolu

Google je nakon hapšenja saopštio da je zaposleni odmah udaljen sa posla dok traje istraga. Kompanija navodi da je korišćen interni alat dostupan zaposlenima, ali da je zloupotreba podataka strogo zabranjena. Dalje disciplinske mere zavisiće od rezultata sudskog postupka.

Predsednik američke Komisije za trgovinu robnim fjučersima Majkl Selig izjavio je da regulatori koriste veštačku inteligenciju za otkrivanje manipulacija. Nove tehnologije omogućavaju praćenje neobičnih obrazaca trgovine i brže pronalaženje sumnjivih naloga. Vlasti smatraju da će ovakvi sistemi igrati ključnu ulogu u budućim istragama.