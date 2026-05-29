Ovaj kineski tehnološki gigant uspeo je da za manje od dve decenije potpuno promeni način na koji svet snima iz vazduha, a njihove uređaje danas koriste filmske ekipe, poljoprivrednici, spasioci, jutjuberi, ali i brojne državne službe širom planete.

Prema pisanju Forbsa, DJI je godinama dominantan igrač na globalnom tržištu dronova, sa ogromnim udelom u prodaji potrošačkih modela. Kompanija koja je počela kao studentski projekat danas vredi milijarde dolara i smatra se jednim od najvećih kineskih tehnoloških uspeha.

Od studentske sobe do svetske dominacije

DJI je osnovao kineski inženjer Frank Wang još tokom studija u Šenženu. Ono što je počelo kao mali projekat razvoja sistema za kontrolu letenja ubrzo je preraslo u kompaniju koja je redefinisala celu industriju.

U trenutku kada su dronovi bili komplikovani i namenjeni uglavnom entuzijastima, DJI je uspeo da napravi uređaje koji su postali jednostavni za korišćenje i dostupni široj publici. Upravo to je bio ključ njihovog uspeha.

DJI je prema analizama tokom 2025. i 2026. držao oko 60–70% globalnog tržišta civilnih dronova. U američkom komercijalnom sektoru njihov udeo ide čak do 80% tržišta, uprkos političkim pritiscima i pokušajima zabrana. Prema analizi objavljenoj 2026. godine, DJI je premašio 11 milijardi dolara vrednosti poslovanja.

Njihovi modeli poznati su po stabilizaciji slike, kvalitetnim kamerama i pametnim funkcijama poput automatskog praćenja objekata i izbegavanja prepreka. Danas mnogi kreatori sadržaja praktično ne mogu da zamisle rad bez DJI opreme.

Dronovi više nisu samo igračke

DJI proizvodi danas imaju mnogo ozbiljniju ulogu od običnog snimanja pejzaža za društvene mreže. Njihovi dronovi koriste se u poljoprivredi za nadzor useva, u građevinarstvu za mapiranje terena, tokom spasilačkih akcija, ali i u filmskoj industriji gde su promenili način snimanja velikih scena.

Posebnu pažnju javnosti privlače DJI FPV modeli koji korisnicima omogućavaju iskustvo letenja iz prvog lica, gotovo kao u video igrici. Snimci napravljeni ovim uređajima često postaju viralni na TikToku i Instagramu.

DJI je poznat i po tome što većinu razvoja drži unutar same kompanije. Dok mnogi proizvođači koriste tuđe tehnologije, DJI razvija sopstvene sisteme stabilizacije, kamere, softver za autonomno letenje i AI funkcije. Upravo zbog toga njihovi dronovi često deluju „pametnije“ od konkurencije.

Zanimljivo je i da se DJI oprema koristila u snimanju velikih holivudskih produkcija, sportskih događaja i dokumentaraca širom sveta. Mnogi kadrovi koji danas izgledaju kao da su snimljeni helikopterom zapravo nastaju uz pomoć malih DJI dronova.

Zašto je DJI postao globalna tema

Uspeh kineske kompanije nije prošao nezapaženo ni u političkom svetu. Poslednjih godina DJI se često nalazi u centru rasprava o bezbednosti podataka i tehnološkoj dominaciji Kine.

Pojedine američke institucije ograničile su korišćenje njihovih uređaja, dok stručnjaci istovremeno ističu da konkurenti i dalje teško uspevaju da dostignu kvalitet i cenu koje DJI nudi.

Ipak, bez obzira na kontroverze, činjenica je da je DJI uspeo ono što retko kojoj tehnološkoj kompaniji polazi za rukom, da praktično postane sinonim za čitavu kategoriju proizvoda. Danas, kada neko kupuje dron, najčešće prvo proverava upravo šta nudi DJI.