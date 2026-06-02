Slušaj vest

Deca u Srbiji sve češće koriste internet kao alat za učenje i istraživanje, a ne samo za zabavu. Tokom poslednje godine, najviše su pretraživali sadržaje vezane za onlajn obrazovanje, dok su video-platforme pale na drugo mesto po popularnosti. Ovakav trend ukazuje na postepenu promenu u načinu na koji najmlađi doživljavaju digitalno okruženje.

Stručnjaci ističu da se ovakve promene vide kroz rast interesovanja za programiranje, jezike i naučne sadržaje. To pokazuje da se digitalne navike najmlađih postepeno menjaju i da internet sve više postaje prostor za razvoj veština. Sve veća dostupnost edukativnih platformi dodatno ubrzava ovaj proces.

Foto: Shutterstock

Programiranje i nauka sve bliži deci

Među najtraženijim sadržajima našli su se programski jezici kao što su Scratch i Python, kao i različiti edukativni materijali, uključujući periodni sistem elemenata. Deca su čak pratila i svemirske misije poput NASA Artemis II, što ukazuje na širok spektar interesovanja. Ovi podaci pokazuju da su naučne teme sve prisutnije u njihovim pretragama.

Ovakvi trendovi pokazuju da internet više nije samo platforma za zabavu, već i mesto gde deca aktivno eksperimentišu i uče kroz interaktivne sadržaje. Edukacija i radoznalost sve češće idu zajedno u njihovim onlajn navikama. Posebno se ističe uticaj vizuelnih i interaktivnih materijala koji olakšavaju učenje.

Foto: Shutterstock

Zabava više nije na prvom mestu

Prema analizama kompanije Kaspersky, video-striming servisi više nisu dominantna kategorija kao ranije. Njihovo mesto polako preuzimaju edukativni sadržaji, alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji i komunikacione platforme. Ova promena pokazuje širu transformaciju digitalnih navika kod dece.

Ova promena jasno pokazuje da se digitalna svakodnevica dece menja. Zabava i dalje ostaje važna, ali više nije jedini glavni razlog korišćenja interneta. Sve izraženija raznolikost interesa doprinosi uravnoteženijem korišćenju digitalnih sadržaja.

Foto: Shutterstock

Društvene mreže i aplikacije

U Srbiji je najpopularnija pretraga bila aplikacija Duolingo, dok društvene mreže i dalje zauzimaju visoko mesto u digitalnim navikama dece. Instagram, TikTok i Pinterest spadaju među najtraženije platforme. Ove aplikacije i dalje imaju snažan uticaj na svakodnevnu komunikaciju i zabavu.

Kada je reč o aplikacijama za dopisivanje, Viber je najkorišćeniji, dok slede WhatsApp, Telegram i SnapChat. Ovi podaci pokazuju da komunikacija i dalje igra ključnu ulogu u svakodnevnom korišćenju interneta. Razlike u popularnosti aplikacija pokazuju i lokalne navike korisnika u Srbiji.

Foto: Shutterstock

Video-igre i veštačka inteligencija

Video-igre ostaju jedna od najvažnijih kategorija, a među najtraženijima su Roblox, BrawlStars i GeometryDash. Iako je globalni trend sličan, u Srbiji igre i dalje zauzimaju visoko treće mesto po popularnosti. Ovaj segment ostaje snažan deo digitalne svakodnevice dece.

Zanimljivo je da alati veštačke inteligencije brzo ulaze u digitalni svet dece, iako su u Srbiji i dalje manje zastupljeni. Globalno su popularni ChatGPT, Gemini, Claude i slični alati, ali lokalne navike pokazuju sporije usvajanje ovih tehnologija. Očekuje se da će njihov uticaj rasti kako se povećava dostupnost i svest o njihovoj primeni.