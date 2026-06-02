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Inženjer i stručnjak za kompjuterski vid, Stiven Čeng, odlučio je da ne ulazi u rat sa komarcima na klasičan način. Umesto sprejeva i mrežica, napravio je AI sistem koji ih detektuje i uklanja laserom - što zvuči kao nešto između laboratorijskog projekta i naučno-fantastičnog oružja, ali zapravo radi u njegovoj dnevnoj sobi. Ceo projekat je dokumentovao kao lični eksperiment koji je počeo iz čiste frustracije.

Sistem koristi duboko učenje i kameru da prepozna komarce, a zatim aktivira precizni laserski mehanizam. Ukratko: ako si komarac i ušao si u njegov stan, nisi samo nepoželjan gost - nego i meta u realnom vremenu. Sve se odvija automatski, bez potrebe da čovek reaguje u trenutku.

Foto: ChatGPT

Kako je nastao „ultimativni ubica komaraca“

Čeng je za obuku modela koristio sopstveni skup podataka, snimajući komarce DSLR kamerom sa jakim zumom. Dakle, ne samo da je jurio komarce po kući - nego ih je i profesionalno fotografisao kao da rade modnu kampanju, samo manje glamuroznu. Kaže da je to bio najdoslovniji „terenski rad“ koji je ikada radio.

Proces treniranja AI modela bio je zahtevan, pa je i sam autor priznao da je njegova grafička kartica prošla kroz ozbiljan trening. Rezultat je sistem koji može da razlikuje komarca od „svega ostalog što leti i nervira“. U jednom trenutku, čak je i sam bio iznenađen koliko precizno sistem radi.

Foto: Shutterstock

Laser kao odgovor na dosadne insekte

Nakon detekcije, sistem aktivira laser montiran na preciznu rotacionu platformu. Kada AI potvrdi metu, dolazi deo koji bi u bilo kom drugom kontekstu zvučao kao loša ideja za kućni aparat - ali ovde je to plan. Sve je sinhronizovano u milisekundama kako bi reakcija bila trenutna.

Čeng je opisao sistem uz prilično direktnu metaforu da komarci budu „instantno pečeni“. Iako zvuči dramatično, ceo proces je zapravo automatizovan i kontrolisan u realnom vremenu. Ideja je bila da se eliminiše buka, doslovno i tehnološki.

Sigurnost pre svega - kuhinja iz naučne fantastike

Da stvar ne bi postala „robot vs. čovek u dnevnoj sobi“, dodatna kamera prati ljude i potencijalno opasne objekte. Ako postoji rizik, laser se jednostavno isključuje. Time se pokušava sprečiti bilo kakav neželjeni scenario u stvarnom prostoru.

Drugim rečima, sistem je dizajniran da bude pametan, ali ne i previše entuzijastičan u svom poslu. Bez ovog sloja zaštite, projekat bi više ličio na eksperiment nego na kućni uređaj.

Foto: ChatGPT

Kada kućni problem postane inženjerski projekat

Nakon testiranja, Čeng tvrdi da je njegov dom ostao bez komaraca posle jedne noći rada sistema. Što je ujedno i rečenica koja zvuči kao pobeda tehnologije - ali i kao početak pitanja da li smo možda malo preterali sa rešenjima. Rezultat je istovremeno impresivan i pomalo zabrinjavajuće futuristički.

Ovaj projekat pokazuje koliko daleko mogu da odu DIY eksperimenti kada se spoje AI, robotika i malo previše motivacije da se ne čuje zujanje noću. I negde između reda i smeha ostaje utisak da je budućnost već stigla, samo još uvek testira kućne uslove.