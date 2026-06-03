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Tehnološki gigant Google podneo je zahtev američkim vlastima za odobrenje projekta koji podrazumeva puštanje sterilnih mužjaka komaraca u pojedinim delovima Kalifornije i Floride. Plan predviđa oslobađanje do 32 miliona jedinki tokom dvogodišnjeg perioda, sa ciljem smanjenja populacije komaraca koji prenose opasne bolesti.

Na prvi pogled, ovakav potez deluje neobično za kompaniju poznatu po digitalnim tehnologijama. Ipak, projekat predstavlja deo šire inicijative koja kombinuje nauku, automatizaciju i analizu podataka kako bi se pronašla nova rešenja za probleme javnog zdravlja.

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Borba protiv najopasnijih prenosilaca bolesti

Komarci se smatraju najopasnijim životinjama na svetu kada je reč o broju ljudskih žrtava koje indirektno izazivaju svake godine. Oni prenose brojne zarazne bolesti, među kojima su denga groznica, virus Zapadnog Nila, zika, čikungunja i malarija.

Zbog toga stručnjaci decenijama tragaju za efikasnim metodama kontrole njihovog razmnožavanja. Tradicionalne mere, poput upotrebe pesticida ili uklanjanja mesta pogodnih za razmnožavanje, često imaju ograničen domet ili vremenom postaju manje delotvorne.

Među zaraženima dominiraju muškarci, dok je prosečna starost pacijenata 66,5 godina Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše metoda sa sterilnim mužjacima

Program se zasniva na uzgoju mužjaka komaraca koji nose prirodno prisutnu bakteriju poznatu kao volbahija. Kada se takvi mužjaci pare sa divljim ženkama, jaja koja nastanu ne mogu da se razviju, pa se broj komaraca postepeno smanjuje iz generacije u generaciju.

Važno je napomenuti da mužjaci komaraca ne ujedaju ljude niti prenose bolesti. Upravo zbog toga oni predstavljaju ključni deo strategije giganta koja ima za cilj smanjenje populacije bez direktnog ugrožavanja ljudi ili drugih životinja.

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Od eksperimentalnog projekta do velikog istraživanja

Inicijativa potiče iz programa Debug, koji je godinama razvijan uz podršku kompanije Verili Helth. Ova kompanija, poznata po radu na zdravstvenim i tehnološkim projektima, bila je deo korporacije Alphabet sve do početka ove godine, kada je Google u potpunosti preuzeo program.

Još pre gotovo jedne decenije istraživači uključeni u projekat počeli su da proučavaju mogućnosti primene tehnologije u kontroli populacije komaraca. Tokom godina razvijani su sistemi koji omogućavaju masovni uzgoj insekata i preciznije upravljanje procesom njihovog puštanja u prirodu.

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Veštačka inteligencija i iskustva iz Singapura

Poseban fokus istraživača usmeren je na vrstu Aedes aegypti, koja je odgovorna za prenošenje velikog broja slučajeva denge, zike, žute groznice i čikungunje. Inženjeri koriste senzore, automatizovane sisteme i naprednu analitiku kako bi efikasno uzgajali komarce i razlikovali mužjake od ženki.

Projekat je već ostvario zapažene rezultate u Singapuru, gde su milioni mužjaka sa bakterijom volbahija puštani tokom prethodnih godina. Prema podacima koje navodi program Debug, zabeleženo je značajno smanjenje populacije vrste Aedes aegypti, kao i pad broja slučajeva denge nakon više meseci kontinuiranih puštanja komaraca. Ohrabreni tim rezultatima, rukovodioci projekta najavili su dalje širenje aktivnosti u Aziji.