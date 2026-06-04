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Ovi pojedinci su dokazali da neuspeh i krizni periodi nisu kraj, već prilika za novi uzlet. Njihove karijere pokazuju kako inovacije, odlučnost i vizionarski potezi mogu stvoriti imperije. Čak i kada tržište ili društvo sumnja u njih, njihova moć i uticaj se vraćaju jači nego ikad.

Njihove priče nisu samo o novcu, već o transformaciji industrija i redefinisanju pravila igre. Svaki od njih je uspeo da preokrene trenutke krize u prilike za rast i dominaciju. Ove ličnosti pokazuju da hrabrost, vizija i spremnost na rizik mogu stvoriti legende čiji uticaj traje decenijama.

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Leri Elison: Orakl i novi talas AI-a

Kada je Leri Elison osnovao Orakl 1977. godine, relacione baze podataka postale su industrijski standard. Tokom dot-com buma, vrednost Orakla je dostigla više od 150 milijardi dolara. Nakon što je klaud infrastruktura ugrozila tržišni položaj kompanije, Elison je obnovio Orakl kroz Oracle Cloud Infrastructure i nove data centre.

Danas koristi AI bum da dodatno uveća tržišnu vrednost, koja je 2025. dostigla bilion dolara. Njegova neto vrednost je 295 milijardi dolara, što ga svrstava među pet najbogatijih ljudi sveta. Sin Dejvid sada jača uticaj Orakla u medijskom svetu kroz Paramount i moguće spajanje sa Warner Bros Discovery.

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Dž. K. Rouling: Povratak u klub milijardera

Rouling je počela kao samohrana majka na socijalnoj pomoći pre nego što je stvorila Harry Potter serijal. Knjige su prodate u više od 600 miliona primeraka, a filmovi su zaradili stotine miliona dolara po filmu. Iako je ranije napustila Forbes listu zbog velikodušnih donacija, sada se vraća jača nego ikad.

Nova HBO Max serija i ekspanzija Wizarding World u Orlandu obezbeđuju prihod od oko 80 miliona dolara godišnje. Roulingova neto vrednost sada iznosi 1,2 milijarde dolara. Povratak pokazuje kako moćni brendovi i dalje mogu redefinisati globalno tržište zabave.

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Majkl Sejlor: Od dot-com zvijezde do kralja bitkoina

Sejlor je osnivač MicroStrategy i prvi put se pojavio u Forbesu 1998. godine. Dot-com balon mu je doneo neto vrednost od gotovo 14 milijardi dolara, ali nakon pucanja balona firma se suočila sa velikim problemima. Njegova reputacija ponovo je ojačala kada je 2020. uložio u bitkoin.

Danas vodi najveću „Bitcoin Treasury Company“ sa oko 840.000 bitkoina, što je više od 4% ukupne ponude. Njegova neto vrednost procenjena je na 4,7 milijardi dolara. Sejlor je primer kako hrabri potezi i preispitivanje starih uverenja mogu doneti ogromne profite.

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Masajoši Son: AI kao spas i nova era

Masajoši Son je lansirao Vision Fund od 100 milijardi dolara kako bi unapredio tehnološki razvoj i investiranje. Nakon kolapsa WeWork-a i gubitaka u portfoliju, reputacija mu je bila ozbiljno narušena. Rastući ChatGPT bum obnovio je njegov status vizionara.

SoftBank sada ulaže 65 milijardi dolara u OpenAI, a prvi kvartal 2026. doneo je dobit od 25 milijardi dolara. Sonova sposobnost da predvidi buduće trendove u tehnologiji i AI-u učinila ga je ključnom figurom u globalnim inovacijama. Njegov primer pokazuje kako rizik i vizija mogu biti kombinacija za izuzetnu moć.

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Donald Tramp: Najveći politički i poslovni povratak

Tramp je 2021. napustio predsedničku funkciju sa neto vrednošću od 2,4 milijarde dolara, prvi put van Forbes 400 liste. Poslovni i politički izazovi su ga primorali na restrukturiranje svojih ulaganja. Drugi predsednički mandat promenio je sve norme i vratio mu status moćnog igrača.

Danas je njegova procenjena neto vrednost 6,5 milijardi dolara, uključujući više od milijardu dolara u kriptovalutama. Trampov primer pokazuje kako politička i poslovna strategija mogu dovesti do istorijskog povratka. Njegova sposobnost da kombinuje biznis, politiku i medije stvara novu dinamiku moći.

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