Slušaj vest

Policija još uvek nije uhapsila lopova koji je iskoristio autonomni automobilWaymo da ukrade garderobu u jednoj sanfranciskoj studiji za jogu. Incident se dogodio još u januaru, a osumnjičeni i dalje nije pronađen. Prema izveštajima SF Chronicle-a, lopov je koristio Waymo da stigne do studija, opljačkao ga i potom pobegao istim vozilom, što je zabeleženo sigurnosnim kamerama. Ovaj slučaj naglašava neobičan način na koji tehnologija autonomnih vozila može biti zloupotrebljena.

Waymo je policiji predao podatke sa naloga osumnjičenog, ali oni nisu doveli do konkretnih rezultata. Ovaj incident ponovo postavlja pitanja o bezbednosti i nadzoru u autonomnim vozilima. I dok tehnologija obećava udobnost i sigurnost, slučajevi kao ovaj pokazuju da i najnapredniji sistemi mogu biti korišćeni u kriminalne svrhe.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Problem sa snimcima vozila

Interesantno je da policija nije uspela da dobije snimke unutrašnjosti vožnje. Iako Waymo automobili beleže sve tokom vožnje, ti snimci se ne čuvaju zauvek. Kada su vlasti podnele nalog za pretragu u aprilu, snimci su već bili izbrisani. Ova činjenica dodatno otežava istragu i ističe ograničenja autonomnih sistema u pravnim slučajevima.

Zahvaljujući ovim procedurama, privatnost korisnika vozila je zaštićena, ali istovremeno osumnjičeni mogu ostati nepohvatljivi. Postavlja se pitanje koliko dugo kompanije kao Waymo čuvaju stare snimke i pod kojim uslovima ih ustupaju vlastima. Engadget je već kontaktirao Waymo kako bi dobio pojašnjenje o politici brisanja snimaka i zamućenja spoljašnjih kamera.

Foto: ChatGPT

Robotaksi kao olakšavajući faktor za kriminalce

Ovaj slučaj nije prvi put da je neko koristio robotaksi za izvršenje kriminala. Prethodno je lopov iskoristio autonomni automobil da pobegne sa mesta pljačke prodavnice. U tom slučaju, policija je uspela skoro odmah da uhapsi osumnjičenog, što pokazuje da tehnologija može biti mač sa dve oštrice - olakšava život, ali i kriminalcima.

Korišćenje autonomnih vozila za kriminal postavlja nove izazove za pravne sisteme i bezbednosne agencije. Iako su vozila dizajnirana da beleže sve, ograničenja u čuvanju podataka mogu kriminalcima omogućiti kratkotrajne prednosti. Stručnjaci upozoravaju da kompanije moraju unaprediti sigurnosne protokole i način na koji sarađuju sa policijom kako bi ovakve zloupotrebe bile što ređe.

Foto: Shutterstock

Zamućeni spoljašnji snimci i privatnost

Policija nije uspela da identifikuje osumnjičenog pomoću spoljašnjih kamera vozila jer su snimci bili zamućeni zbog pravila o privatnosti. Ova praksa štiti građane, ali može otežati istrage. Zamućeni snimci pokazuju koliko je teško pronaći počinioca u slučajevima kada se koristi tehnologija koja istovremeno štiti i privatnost.

Iako je ovakva politika važna za privatnost korisnika, postavlja pitanje da li su pravila o zamućenju previše restriktivna u slučajevima kriminala. Stručnjaci ističu potrebu balansiranja između privatnosti i efikasne istrage.

Foto: Shutterstock

Autonomna vozila i izazovi pravde

I dok incident sa krađom jogi opreme deluje gotovo komično, on predstavlja ozbiljan signal o novim načinima na koje kriminalci mogu zloupotrebiti tehnologiju. Pravna i sigurnosna zajednica sada mora razmotriti kako da reguliše korišćenje autonomnih vozila i uspostavi protokole koji sprečavaju zloupotrebu, a da se pritom ne ugrozi osnovna funkcionalnost ovih sistema.

Autonomna vozila postaju deo svakodnevnog života, ali svaki ovakav incident podseća na rizike i potrebu za stalnim unapređenjem sigurnosnih mera. Policija, kompanije i zakonodavci imaju zadatak da pronađu ravnotežu između inovacije i kontrole rizika.