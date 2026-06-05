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Mira Murati, bivša tehnička OpenAI direktorka, retko se pojavljivala u javnosti, čak i dok je bila na čelu svoje kompanije Thinking Machines Lab. Njeno prvo veliko medijsko pojavljivanje nakon skoro 18 meseci, u intervjuu za Bloomberg u San Francisku, privuklo je pažnju, iako je bila vrlo oprezna u svojim izjavama.

Ovaj povratak u fokus javnosti dolazi u trenutku kada tržište AI kompanija postaje sve konkurentnije, a njena privatna kompanija radi uglavnom u senci, podižući kapital, zapošljavajući istraživače i razvijajući prvi proizvod - Tinker, API za fino podešavanje otvorenih AI modela.

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OpenAI, Anthropic i xAI u centru pažnje

Dok Murati radi u pozadini, njeni bivši i sadašnji konkurenti ne prestaju da privlače medijsku pažnju i investicije. OpenAI, gde je Murati provela šest godina, konstantno je u vestima, dok kompanije poput Anthropic-a i Maskovog xAI sve više dominiraju prostorom.

U ovom okruženju, „rad u tišini“ sve manje donosi rezultate, Murati mora da napravi vidljiv potez kako bi tržištu pokazala da njena kompanija postoji. Intervju u Bloombergu bio je upravo taj signal, iako nije otkrivala detalje koji bi mogli otkriti konkurenciji više od planiranih funkcionalnosti.

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„Interakcioni modeli“ u razvoju

Murati je predstavila koncept „interakcionih modela“, novih AI interfejsa koji rade u realnom vremenu, analizirajući audio, tekst i video svake 200 milisekunde. Ovi modeli pokušavaju da uhvate nijanse ljudske komunikacije - prekide, korekcije u sred misli i pauze, približavajući se realnom iskustvu razgovora.

Ipak, Murati je naglasila da je ovo prvi korak, a ne završeni proizvod, i odbila je da navede konkretan datum lansiranja. Cilj je postaviti temelje za prirodnije i intuitivnije korišćenje AI, ali razvoj ostaje u fazi testiranja i fino podešavanja.

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Krizni period u OpenAI-u

Mira se osvrnula i na haotičnu nedelju iz novembra 2023. kada je Sem Altman smenjen, a ona postala privremena CEO OpenAI-a, događaj poznat u kompaniji kao „blip“. Murati je tvrdila da su njene odluke u tom periodu bile jasne i fokusirane na zaštitu misije i tima, iako je priznavala da posledice nisu bile uvek potpuno predvidive.

Ona je istakla da bi kompanija „implodirala“ bez njenog intervencije i dodala da bi retrospektivno pokušala da dobije više informacija i unapredi plan tranzicije. Direktno nije odgovorila da li smatra da je sve na kraju ispalo dobro, ali je naglasila značaj transparentnosti i planiranja u kriznim situacijama.

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Budućnost AI i odgovornost lidera

Murati je istakla zabrinutost zbog koncentracije ključnih odluka u rukama premalog broja ljudi, ne samo u OpenAI-u već u celoj industriji. Naglasila je da čak i dobri lideri mogu donositi loše odluke i da je neophodno razvijati strukturalne kontrole i bolju upravljačku odgovornost.

Ona je takođe komentarisala odlazak nekoliko istraživača iz Thinking Machines, navodeći da je rad u AI startapu „kompresovao godine normalne organizacione volatilnosti u nekoliko meseci“. Murati je naglasila da novac i nadoknade nisu uvek glavni motivi, već da postoje i druge profesionalne i lične dinamike koje utiču na odluke stručnjaka.