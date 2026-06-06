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Dok navijači sa nestrpljenjem odbrojavaju dane do prvog zvižduka, svetske bezbednosne službe su potvrdile da će red na stadionima, pored standardne policije, održavati i vojska autonomnih robotskih pasa i visokotehnoloških dronova.

Zvaničnici uveliko sprovode završna testiranja mehaničkih stražara u Međunarodnom emisionom centru, dok javnost sa pomešanim osećanjima posmatra mašine koje će patrolirati među stotinama hiljada ljudi.

Gvozdeni čuvari na četiri noge

Glavne zvezde novog bezbednosnog protokola su četvoronožni roboti, popularni "robotski psi", koji su specijalno modifikovani za rad u velikim gužvama. Ove mašine su opremljene najsavremenijim termovizijskim kamerama i 360-stepenim skenerima koji u realnom vremenu mogu da prepoznaju svaku sumnjivu aktivnost u krugu od nekoliko stotina metara. Roboti će se kretati kroz fan zone i spoljne prstenove stadiona, obavljajući zadatke koji su za ljudske patrole previše rizični ili spori.

Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, mehanički psi mogu da uoče ostavljene torbe, detektuju zabranjene supstance i eksploziv, ali i da se u sekundi probiju kroz najveći stampedo bez gubitka ravnoteže.

Nebo pod potpunom blokadom

Pored robotskih snaga na zemlji, bezbednosne službe uvode rigorozne mere i u vazdušnom prostoru iznad svih stadiona i navijačkih kampova. Nadležne vazduhoplovne vlasti već su izdale zvanične naredbe o uvođenju "zona zabranjenog leta" za sve civilne i komercijalne bespilotne letelice.

Svaki privatni dron koji se pojavi u blizini sportskih objekata biće momentalno neutralisan specijalnim elektronskim ometačima i protivdron sistemima. Umesto njih, nebom će krstariti isključivo policijski dronovi najnovije generacije, sposobni da sa ogromne visine prepoznaju lice svakog pojedinca na ulici.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Teorije zavere zapalile mreže

Odluka da se bezbednost prepusti mašinama odmah je podigla ogromnu prašinu i pokrenula lavinu teorija zavere na društvenim mrežama. Mnogi ljubitelji fudbala izrazili su ozbiljnu zabrinutost za svoju privatnost, tvrdeći da je Mundijal samo izgovor za testiranje masovnog nadzora nad ljudima.

Internetom su se proširile priče da robotski psi tajno skeniraju lica i biometrijske podatke navijača, te da te informacije odmah šalju u globalne baze podataka. Organizatori, sa druge strane, oštro demantuju ove navode i uveravaju javnost da je jedini cilj tehnologije sprečavanje incidenata i zaštita života.

Foto: T. Ilić

Nova era sportskih događaja

Stručnjaci za bezbednost ističu da je uvođenje robotskih čuvara logičan korak u vremenu kada su pretnje na masovnim skupovima postale sve kompleksnije. Tehnologija ne spava, ne umara se i ne podleže panici, što je čini idealnim saveznikom u kriznim situacijama kakve se mogu desiti na turniru ove veličine.

Bez obzira na to da li vam ovi gvozdeni policajci ulivaju sigurnost ili strah, jedno je sigurno – Svetsko prvenstvo 2026. postavlja nove standarde. Mundijal pod budnim okom veštačke inteligencije zvanično otvara vrata budućnosti u kojoj će tehnologija i sport biti neraskidivo povezani.

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