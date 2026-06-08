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Aitana, 25-godišnja „manekenka“ ružičaste kose iz Barselone, redovno dobija privatne poruke poznatih ličnosti koje je pozivaju na sastanke, iako ona uopšte ne postoji. Ova virtuelna ličnost nastala je kao proizvod veštačke inteligencije i dizajnerskog rada, ali je već izgradila status koji nadmašuje mnoge stvarne influensere. Njena pojava kombinuje estetske trendove, popularne kulturne reference i psihološke strategije privlačnosti koje čine da ljudi veruju da je stvarna.

Njeni kreatori tvrde da Aitana može da zaradi i do 10.000 evra mesečno, dok je prosečna zarada oko 3.000 evra. Iako nema fizičko prisustvo, ona funkcioniše kao komercijalni model koji radi za brendove, društvene mreže i digitalne kampanje. Zarada dolazi od različitih izvora, uključujući reklame, sponzorske objave i čak platforme za premium sadržaj slične OnlyFans-u.

Foto: The Clueless Agency

Nastanak projekta iz poslovne krize

Ideja za Aitanu nastala je u španskoj agenciji The Clueless, kada je osnivač Ruben Kruz prolazio kroz period slabog poslovanja. Kako tvrdi, projekti su često propadali zbog problema sa stvarnim influenserima i modelima, a ne zbog samog dizajnerskog rada. Nedostatak kontrolisanih resursa i stalne promene u rasporedu stvarnih saradnika dodatno su otežavali planiranje kampanja.

Zbog toga je tim odlučio da eliminiše „ljudski faktor“ i kreira sopstvenog modela. Cilj je bio da se dobije potpuno kontrolisana figura koja neće otkazivati, kasniti ili menjati uslove saradnje, što je u praksi često predstavljalo problem za agenciju. Ideja je bila da se kreira stabilna, predvidiva influenserka koja može da posluži svim brendovima bez rizika od ljudskih grešaka ili skandala.

Foto: The Clueless Agency

Kako se gradi život virtuelne osobe

Iako ne postoji, Aitana ima detaljno isplaniran „život“ koji se svakodnevno kreira unutar agencije. Tim svake nedelje odlučuje gde će „ići“, šta će raditi i koje fotografije će biti objavljene kako bi njen profil delovao što uverljivije. Ove odluke kombinuju analize društvenih trendova, praćenje reakcija pratilaca i psihološke strategije za povećanje angažovanja publike.

U realnosti ne postoje ni fotografisanja ni putovanja. Sve se stvara kombinacijom AI alata i dizajnerskog rada u programima poput Photoshopa, kako bi se stvorio utisak da Aitana zaista putuje, izlazi i živi život između Madrida i drugih lokacija. Svaka „akcija“ pažljivo je planirana da održi iluziju spontanosti i autentičnosti, što čini da mnogi pratioci zaborave da je u pitanju digitalni proizvod.

Foto: The Clueless Agency

Popularnost koja prevazilazi granice fikcije

Aitana je na Instagramu u kratkom roku prikupila više od 391.000 pratilaca, a njene objave redovno dobijaju hiljade reakcija. Njena popularnost otišla je toliko daleko da joj se javljaju i poznate ličnosti, koje ne znaju da komuniciraju sa virtuelnim likom. Njen profil je pažljivo kuriran kako bi stvorio osećaj stvarne prisutnosti i interakcije, uključujući i detalje o hobijima i interesovanjima.

Kreatori navode i slučaj latinoameričkog glumca koji je Aitani poslao poruku i pozvao je na izlazak, potpuno nesvestan da ona ne postoji. Ovakvi primeri dodatno pokazuju koliko je granica između stvarnog i digitalnog identiteta postala nejasna. Popularnost Aitane takođe pokazuje koliko su publika i brendovi spremni da prihvate virtuelne influensere kao ravnopravne stvarnim osobama.

Industrija virtuelnih modela i kontroverze

Uspeh Aitane doveo je do stvaranja dodatnih AI modela, uključujući i lik po imenu Maia, koji je zamišljen kao „stidljivija“ verzija virtuelne influenserke. Agencija tvrdi da brendovi sve više traže sopstvene digitalne modele kako bi izbegli probleme sa stvarnim ljudima. Virtuelni modeli omogućavaju kompanijama kontrolu nad imidžom, kontinuitet kampanja i smanjenje troškova povezane sa radom stvarnih influensera.

Ipak, ovaj trend izaziva i ozbiljne kritike. Stručnjaci upozoravaju da idealizovani i seksualizovani prikazi mogu negativno uticati na mlađu publiku, dok kreatori odgovaraju da samo prate estetiku koja već dominira na tržištu influensera i društvenih mreža. Postavlja se pitanje etike i odgovornosti kada se digitalni modeli koriste za kreiranje nerealnih standarda lepote i ponašanja, posebno kod mladih korisnika.

Budućnost digitalnog influenserskog tržišta

S obzirom na rast popularnosti AI modela, očekuje se da će sve više brendova tražiti virtuelne influensere kao ekonomičnu i fleksibilnu alternativu stvarnim osobama. Agencije planiraju da kreiraju ceo „portfolio“ digitalnih modela sa različitim osobinama, ličnostima i nišama, kako bi pokrile sve vrste ciljanih publika.

Ovo otvara pitanje regulacije i transparentnosti - kako će publika znati da li je osoba stvarna ili digitalna, i koji su dugoročni efekti na percepciju stvarnih influensera i njihovih stvarnih života. Industrija je tek na početku, ali Aitana pokazuje da je virtuelna fama sada ravnopravna stvarnoj i da je budućnost marketinga i modnog sveta sve više digitalna.